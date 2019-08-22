İlk Konuşmada İnsanların İlgisini Çekmenizi Sağlayacak Altın İpucu

Okul, iş, arkadaş gibi ortamlarda yeni yeni insanlarla tanışıyoruz. Sürekli bir sosyalleşme içerisinde insanlar üzerinde olumlu bir izlenim bırakmayı kim istemez ki? Önereceğimiz ufak ama altın değerindeki bu ipucu sizi ortamların en sohbet edilesi kişisi yapacak!

İnsanlarla diyalog halindeyken yapılan büyük bir hata var: Karşınızdaki kişi sizinle bir durum, düşünce ya da his paylaşır; akabinde siz ya kendinizden örnek verirsiniz ya da konuya dair değişik bir yorumda bulunursunuz.

Ancak araştırmalar gösteriyor ki bu durumdan kimse hoşnut değil. İnsanlar konuşma esnasında sizin düşüncelerinizi duymayı değil, sohbeti yönlendiren ve geliştiren sorular sormanızı istiyorlar.

Soru sorarak karşınızdaki kişiyi dinlediğinizi belli etmiş oluyorsunuz ve bu da iyi bir dinleyici olarak size artı puan kazandırıyor. Üstelik soru sormak yeni tanıştığınız, gergin olduğunuz ortamlarda ilgiyi üzerinizden alacağı için rahatlamanızı da sağlıyor.

Dikkat etmeniz gereken nokta sohbetin gidişatına göre uygun ve yerinde sorular yöneltmek olmalı.