İlkbahar / Yaz 2020 Makyaj Trendleri

Milano Moda Haftası İlkbahar / Yaz 2020 defileleri makyaj trendleriyle de yolumuzu aydınlatmayı başarıyor.

Teorideki gerçekliği en ilham verici şekilde podyuma taşıyan tasarımcılar, denenebilir güzellik görünümü önerileriyle de kalbimizi çaldılar. Alternatif seçimlere ilave olarak siyah göz kalemi ve kırmızı dudaklar gibi geleneksele yakın görünümler de yine başroldeydi.

İşte Milano Moda Haftası İlkbahar / Yaz 2020 podyumlarından cesur makyaj trendleri.

#1 Siyah Ruj

  • Max Mara  İlkbahar / Yaz 2020
  • Max Mara  İlkbahar / Yaz 2020

Londra Moda Haftası’ndan itibaren bizi takip eden siyaha yakın ruj, gölgesiyle böğürtlen görünümüne de sahip bir ton. Koyu kırmızı ruj tercih ederek de yaklaşmakta olan bu eğilime dahil olabilirsiniz.

#2 Kalın Kaş + Kırmızı Ruj

Moschino İlkbahar / Yaz 2020

Klasik koyu renkli kaşlar ve kırmızı dudaklar eşleşmesi; Moschino, Dolce & Gabbana ve Versace’deki podyumda karşımıza çıktı. Anlaşılan o ki; bu eşleşmenin hiçbir zaman modası geçmeyecek. Moschino’nun güzellik görünümleri 50’ler hissini yayarken (kaşlarda uzun kuyruklar, kan kırmızısı bir dudak), Versace ise 80’lerin ruhuyla (fırçalanmış kaşlar ve turuncu-kırmızı bir ruj) karşımızdaydı.

#3 Siyah Eyeliner

  • Genny İlkbahar / Yaz 2020
  • Genny İlkbahar / Yaz 2020

Her gün siyah eyeliner’dan vazgeçemeyenler için biçilmiş kaftan olan bir trend! Genny İlkbahar / Yaz 2020 defilesinde, gözü saran ince siyah kalem aklımızda kalanlardan.

#4 Gün Batımı Tonlarında Göz Makyajı

  • Antonio Marras  İlkbahar / Yaz 2020
  • Antonio Marras  İlkbahar / Yaz 2020

Sezonun en gözde göz farı tonlarını es geçmek ne mümkün; gün batımı tonları. Neon ya da yanmış turuncu bu görünüm için başvuracağınız ilk renk tonlarından. Daha romantik bir duruş için ise pembe-şeftali tonları oldukça ideal olacak.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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