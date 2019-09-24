İlkbahar / Yaz 2020 Makyaj Trendleri

Milano Moda Haftası İlkbahar / Yaz 2020 defileleri makyaj trendleriyle de yolumuzu aydınlatmayı başarıyor.

Teorideki gerçekliği en ilham verici şekilde podyuma taşıyan tasarımcılar, denenebilir güzellik görünümü önerileriyle de kalbimizi çaldılar. Alternatif seçimlere ilave olarak siyah göz kalemi ve kırmızı dudaklar gibi geleneksele yakın görünümler de yine başroldeydi.

İşte Milano Moda Haftası İlkbahar / Yaz 2020 podyumlarından cesur makyaj trendleri.

#1 Siyah Ruj

Max Mara İlkbahar / Yaz 2020

Max Mara İlkbahar / Yaz 2020

Londra Moda Haftası’ndan itibaren bizi takip eden siyaha yakın ruj, gölgesiyle böğürtlen görünümüne de sahip bir ton. Koyu kırmızı ruj tercih ederek de yaklaşmakta olan bu eğilime dahil olabilirsiniz.

#2 Kalın Kaş + Kırmızı Ruj

Moschino İlkbahar / Yaz 2020

Klasik koyu renkli kaşlar ve kırmızı dudaklar eşleşmesi; Moschino, Dolce & Gabbana ve Versace’deki podyumda karşımıza çıktı. Anlaşılan o ki; bu eşleşmenin hiçbir zaman modası geçmeyecek. Moschino’nun güzellik görünümleri 50’ler hissini yayarken (kaşlarda uzun kuyruklar, kan kırmızısı bir dudak), Versace ise 80’lerin ruhuyla (fırçalanmış kaşlar ve turuncu-kırmızı bir ruj) karşımızdaydı.

#3 Siyah Eyeliner

Genny İlkbahar / Yaz 2020

Genny İlkbahar / Yaz 2020

Her gün siyah eyeliner’dan vazgeçemeyenler için biçilmiş kaftan olan bir trend! Genny İlkbahar / Yaz 2020 defilesinde, gözü saran ince siyah kalem aklımızda kalanlardan.

#4 Gün Batımı Tonlarında Göz Makyajı

Antonio Marras İlkbahar / Yaz 2020

Antonio Marras İlkbahar / Yaz 2020

Sezonun en gözde göz farı tonlarını es geçmek ne mümkün; gün batımı tonları. Neon ya da yanmış turuncu bu görünüm için başvuracağınız ilk renk tonlarından. Daha romantik bir duruş için ise pembe-şeftali tonları oldukça ideal olacak.