İnce Telli Saçlar İçin Bakım Önerileri

İnce ve düz saçlara sahip olmak güzellik stili açısından kolay görünebilir. Sonuçta, ince saçlar çok az kurutma gerektirir ve zahmetsiz bir şekilde yapacağınız topuz veya at kuyruğuyla günü kurtarmanızı sağlar. Ancak bu saç tipine sahip birçok insan size bukleleri gün boyu canlı tutmanın veya doğal görünümlü bir hacim katmanın zorluklarından bahsedecektir.

Bu zorlukları kısmen daha da hafifletecek önerilerimiz parmaklarınızın ucunda. İşte en etkili ipuçları ve saç modeli önerileri.

İnce telli saçlara sahip olan kadınlar için kesim önerileri

İnce telli saçlar için saç modelleri

İnce telli saçlar için kesim önerileri

İnce telli saç modelleri için ünlü yıldızlardan ilham almak işinizi kolaylaştırırken, aşağıdaki görünümler de fikir verebilir. Saç uzunluğunu ve katmanlarını seçerken ise çenenizi ve yüz şeklinizi düşünün. Saç tipiniz ne olursa olsun, saç tipinize ve yüz şeklinize göre düz bir görünüm içinde olması önemli. Genel olarak ince ve düz saçlar için omuz uzunluğu olan herhangi bir saç modeli önerilmekte çünkü bu kesim dolgunluk görünümü verir.

Eğer ince telli kıvırcık saçlara sahipseniz… Katlı bir görünüm deneyin. Saçtaki doku ve hareketi oluşturmak için uçlardaki ölü ağırlıkları gidermek adına kullanılan önemli bir taktik. Ama kendinizi çok fazla katlara boğmanıza gerek yok. Bu saç türü çok az doğal ağırlığa sahip olduğu için, çok fazla kat verilirse, dolgunluktan kaotik bir duruma geçiş olabilir. İnce telli kıvırcık saçlar için çok hafif bir orta uzunlukta kesim ideal olacaktır.

İnce tel saçlar için bakım önerileri

İnce telli saçlara dolgunluk kazandıracak etkili bakım önerileri.

#1 Saçı Temizleme

İnce telli saçların kullanım önerileri

İnce telli saçlar için saç kesim modelleri

İnce telli saçlar hakkında ilk gerçek şu ki; kolayca yağlanma eğilimleri yüksektir. Bunun nedeni de; daha az gözenekli saç tipine sahip olma eğilimin olması. Bu nedenle yağ saçın üst tabakasında görülebilir.

Unutulmamalı ki, bu durum doku seviyesine bağlı olarak değişir. Saçınızı ne kadar sık yıkadığınıza bakmadan, aynı anda, fazla saç bakım ürünü kullanmak da bu duruma yol açabilir.

#2 İnce Telli Saçlarda Kesimin Önemi

İnce telli saçlara sahip ünlüler; Reese Witherspoon

İnce telli saçlar için kısa kesim modelleri

İnce telli saçların, şekle girme konusunda büyük hassasiyet taşıdıkları ortada. Fakat bu gerçek, doğru kullanıldığında da saçınızın en büyük gücü olabilir. Saç kesimi konusunda şu öneriye kulak verebilirsiniz.

Yumuşak, ince katmanlar. Şunu da unutmayın, kuaförünüze ne istediğinizi anlaşılır bir şekilde anlatmak her zaman için en önemli konulardan.

#3 Şekillendirme

İnce telli saç modellerine etkili öneriler

Taylor Swift de ince telli saçlara sahip

Saç şekillendirme için en doğru ürünlerin deneme, yanılma yoluyla ortaya çıkacağını hatırlatalım.

Saç yağı gibi yağ bazlı ürünlerden uzak durmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Saçları ağırlaştıran ve yağlandıran etkileri akıllara gelebilir.

Saç jeli, deniz tuzu spreyi, kuru şampuan, köpük gibi tutucu özelliğe sahip ürünler ise genellikle saçları polimerler ile kaplar.

Sonuç olarak, daha ince telli saçlarınız varsa; daha az yağlı malzeme ve biraz daha tutucu özelliği yüksek ürünlere eliniz gidebilir.

#4 Fön Gücü

İnce telli saçlara nasıl hacim vermeli?

Hacimli ürünleri aktif hale getirmek için saçınızı fönlemeye ne dersiniz? Fön makinesiyle kurutma işlemini atlarsanız, hacimli saçlarla da vedalaşmış olursunuz. Çünkü neredeyse tüm hacim veren ürünler, onları etkinleştirmek için ısıtmalı bir fön sıcaklığına ihtiyaç duyar.

#5 Yuvarlak Fırçaya Veda

İnce telli saçları hacimli gösterecek saç kesimleri

Bu aşamada yuvarlak fırçayı sonuna kadar atlayın. Başınızı baş aşağı çevirin ve sert bir kurutma ısısıyla başlayın. Başka bir deyişle, kurutma işlemi sırasında ellerinizden başka bir şey kullanmayın. Bu yaptığınız saç köklerini hareketlendirecek ve kütikülün kabarmasını sağlayarak hacmi maksimize edecek. Saçlar yüzde 60’la 70 oranında kuruduğunda, geriye doğru çevirin ve uçları pürüzsüzleştirmek ve görünümünüze yumuşaklık kazandırmak için seramik bir fırça kullanarak fönlemeye devam edin