Influencer Arielle Charnas Virüs Testinin Pozitif Çıktığını Açıkladı

Influencer Arielle Charnas, instagram hesabından COVID-19 için yaptırdığı testin pozitif çıktığını açıkladı. Charnas, Instagram’da 1,3 milyon takipçisiyle son üç günde yaşadıklarını ve sağlık yolculuğunu paylaştı. Semptomlarının videolarını ve COVID-19 swab testi de yayınladıkları arasında yer alıyor.

Pazartesi günü paylaştığı postunda son iki gündür ateş hissettiğini ve boğaz ağrısı yaşadığını, ancak doktorunun semptomların grip çizgisinde olduğunu söyleyip, eve gitmesini ve kendini karantina altına almasını önerdiğini belirtti.

“Her gün semptomlar başka bir şeye dönüşüyor ve koronavirüsü nasıl yakalayacağımı hayal edemiyorum (bildiğim kadarıyla kimseyle temasa geçmedim) en tuhaf virüsle uğraşıyorum. Ateşim düştüğü için çok mutluyum ama bugün hissettiğim vücut ağrısı başka hiçbir şeye benzemiyor ”dedi.

32 yaşındaki Charnas, takipçilerinin de ısrarıyla test yaptırmayı kendi talep etti çünkü ailesini korumak için “gerekli önlemler” alması gerektiğine inanıyor. Takipçilerini de, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yönergelerine uymaya çağırdı. Biz de, bu konunun bir kez daha altını çiziyoruz. Yetkililerin de belirttiği gibi lütfen mecbur kalmadıkça evinizden dışarı çıkmayın.

Yaptığı açıklamada testlere erişim zor olduğunu belirtirken; “Tüm Amerikalıların gerekli testlere erişmesini sağlamak devlet sorumluluğundadır ve bu erişime sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu kabul ediyorum.”