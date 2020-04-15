Instagram’dan Kullanıcılarına Müzik Desteği

Artık “Instagram müzik özelliği bulunduğunuz bölgede kullanılmıyor” hatasına son! Çünkü Facebook ve Instagram kullanıcılarına yepyeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Türkiye’deki Facebook ve Instagram kullanıcıları da artık videolarında müzik paylaşabilecek, hikayalerinde müzik çıkartmaları ve şarkı sözleri de dahil olmak üzere çeşitli araçlara erişebilecek; buna ek olarak profillerine şarkı ekleyebilecek.

Facebook’un Türkiye’deki plak şirketleri ve distribütörlerle yaptığı yeni ortaklıklar sayesinde hayata geçirilen bu özellik, daha eğlenceli bir Instagram kullanımını da beraberinde getirecek.

Artık Türkiye’de de açılan bu özellik sayesinde 39 milyon şarkıdan oluşan şarkı kütüphanesinden arama yaparak hikayemizde paylaştığımız fotoğraf ve videolara müzik ekleyip; şarkı sözlerini otomatik olarak hikayemize katabileceğiz. Ayrıca bu sözlerin animasyonunu ve yazı stilini değiştirerek çıkartmalara benzer şekilde döndürüp boyutunu ayarlayabileceğiz.

Ayrıca Instagram’da sorduğunuz soru çıkartmalarına arkadaşlarınız artık şarkı ile cevap verebilecek ve siz de bunu paylaşabiliyor olacaksınız.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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