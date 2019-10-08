Instagram’dan Yeni Hamle: Takip Sekmesi Ortadan Kalkıyor

Instagram hayatımıza “stalk yapmak” gibi bir kavramı yerleştirmişken, stalk yapmayı engelleyecek yepyeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor.

Takip ettiğiniz kişilerin beğeni ve yorumlarını görebildiğiniz “Takip” sekmesinin kaldırılması gündemde.

Instagram uygulamanızda bildirim sekmesine tıkladığınızda sizi iki ayrı seçeneğe yönlendiriyor. Sağ taraftaki “Sen” seçeneğinde postlarınıza/ yorumlarınıza yapılan yorumları ve gelen beğenileri görebiliyorsunuz. Sol taraftaki “Takip” kısmı ise takip ettiğiniz sosyal medya hesaplarının beğeni ve yorumlarını size gösteriyor. Ancak görünen o ki bu uygulama yakın zamanda tarih olacak.