Instagram’ın Minimal Görünümleriyle Dikkat Çeken Stil Öncüleri

Dünya çok gürültülü ve kalabalık bir yer olabilir, özellikle de sakin bir yaşam arayanlar için. Siz de; sosyal medya, haberler, e-postalar tarafından bombalanırken, ihtiyaç duyacağınız o sessiz anları bulmakta zorlanıyor musunuz?

Bu şeylerin çoğu maalesef kontrolden çıkmış görünmekte ancak instagram’ı tamemen bırakmadıktan sonra içinde süzülmeye devam etmek istiyorsanız, son zamanlarda yükselişe geçen minimalist zevk öncülerini keşfe alabilirsiniz.

Özellikle de stilleriyle instagram’da bir çeşit Marie Kondo görevi gören bu kişiler, basmakalıp klişelerden uzak durarak stillerini en basit biçimde çekici hale getirmeyi tercih ediyorlar.

Daha az ve daha iyi satın alma kararıyla ilerleyen bu isimler, bu yıl ilham almak istediğimiz kadınlardan. Bir yıl ya da mevsime ait olmayan parçalarla yola devam etmek için ana kuralı. Yani “zamansızlık” kavramı esas.

Chrystelle Eriksberger

İçerik üreticisi, manken, DJ ve fotoğrafçı olan Chrystelle Eriksberger, yaşamı oldukça yoğun yaşayan biri. Favorisi ise takım elbiseler.

Ume Romaan

Instagram’da 61.000’den fazla takipçisi bulunan Ume Romaan, şık trikolar, paltolarla stilini parlatmayı başarıyor.

Annemiek Kessels

Yaptığı renk eşleşmeleriyle harika bir minimalist tarz ortaya çıkaran Kessels, radara almanız gereken isimlerden.

Brittany Bathgate

https://www.instagram.com/p/BvhEuNqBlF_/

Garantici kombin önerileri için sizi instagram sayfasına bekliyor! Beyaz tişörtler, jean gömlekler ve midi boy etekler onun olmazsa olmazları.

Harper and Harley

Sara Crampton’ın minimalist moda kimliğinin arkasında kendi markası The Undone Store’da yer alıyor. Kumaş kalitesinin yüksek etkisi her görünümde hissediliyor.