Instagram’ın Stil Yıldızlarından Yazın En Trend Elbiseleri
Eğer yaz için dolabınızı şimdiden hazırlamaya başladıysanız sosyal medyanın moda guruları size ilham kaynağı olabilir.
Stilleri ile öne çıkan Instagram yıldızları 2020 yazının kombinlemesi pratik ve stil sahibi elbise modellerini belirledi bile.
İşte Instagram’dan ilhamla 2020 yazının öne çıkan elbise trendleri…
Ellie’nin Floral Maksi Elbisesi
Dörtgen yakası ve canlı tonlarıyla bu elbsise tam anlamıyla yaz ayları için yaratılmış!
Emma Rose’un Önlük Stili Elbisesi
Önlük stili arkadan bağlanan bu elbise; ister sandaletler isterseniz kovboy botlarıyla harika bir uyum sağlıyor.
Lucy’nin Şeftali Rengi Elbisesi
Slip elbiselerin modasının asla geçmeyeceğini biliyoruz. 2020’de ise bu ikonik trendi şeftali tonlarında daha sık göreceğiz.
Babba’nın Floral Mini Elbisesi
Bu iri çiçek desenli mini elbiseyi 2020 yazında sıkça göreceğiz. 70’ler tarzı mini hippi elbiselere daha çok yatırım yapmak isteyebilirsiniz.
Emili’nin Puf Kollu Elbisesi
Bu mini elbise gücünü balon kolları ve dikkat çeken renginden alıyor. Bir çift Converse ile kombinleyerek kontrast yaratın.
Emma Rose’un Küçük Siyah Elbisesi
Küçük siyah elbise jokerinin gücü 2020 yazında da eksilmiyor. Bohem detaylar ekleyerek daha sofistike bir yaz stili elde edebilirsiniz.
Monikh’in Keten Maksi Elbisesi
Yaz için ketenden daha harika bir kumaş seçeneği düşünemiyoruz!
Alyssa’nın Örgü Maksi Elbisesi
2020’nin moda kahramanı örgü elbseler; pastel tonlarda tercih edildiklerinde dolabınızın kurtarıcı parçalarından biri oluyor.
Stephanie’nin Saten Elbisesi
Satenin yaz ayları için en ideal kumaş olmadığının farkındayız ancak serin bir yaz akşamı için harika bir tercih olabilir.