Instagram’ın Stil Yıldızlarından Yazın En Trend Elbiseleri

Eğer yaz için dolabınızı şimdiden hazırlamaya başladıysanız sosyal medyanın moda guruları size ilham kaynağı olabilir.

Stilleri ile öne çıkan Instagram yıldızları 2020 yazının kombinlemesi pratik ve stil sahibi elbise modellerini belirledi bile.

İşte Instagram’dan ilhamla 2020 yazının öne çıkan elbise trendleri…

Ellie’nin Floral Maksi Elbisesi

@slipintostyle

Rixo

Dörtgen yakası ve canlı tonlarıyla bu elbsise tam anlamıyla yaz ayları için yaratılmış!

Emma Rose’un Önlük Stili Elbisesi

@emmarosestyle

& Other Stories

Önlük stili arkadan bağlanan bu elbise; ister sandaletler isterseniz kovboy botlarıyla harika bir uyum sağlıyor.

Lucy’nin Şeftali Rengi Elbisesi

@lucywilliams02

Arket

Slip elbiselerin modasının asla geçmeyeceğini biliyoruz. 2020’de ise bu ikonik trendi şeftali tonlarında daha sık göreceğiz.

Babba’nın Floral Mini Elbisesi

@babba

Marimekko

Bu iri çiçek desenli mini elbiseyi 2020 yazında sıkça göreceğiz. 70’ler tarzı mini hippi elbiselere daha çok yatırım yapmak isteyebilirsiniz.

Emili’nin Puf Kollu Elbisesi

@emilisindlev

Ganni

Bu mini elbise gücünü balon kolları ve dikkat çeken renginden alıyor. Bir çift Converse ile kombinleyerek kontrast yaratın.

Emma Rose’un Küçük Siyah Elbisesi

@emmarosestyle

Free People

Küçük siyah elbise jokerinin gücü 2020 yazında da eksilmiyor. Bohem detaylar ekleyerek daha sofistike bir yaz stili elde edebilirsiniz.

Monikh’in Keten Maksi Elbisesi

@monikh

Kalita

Yaz için ketenden daha harika bir kumaş seçeneği düşünemiyoruz!

Alyssa’nın Örgü Maksi Elbisesi

@alyssainthecity

COS

2020’nin moda kahramanı örgü elbseler; pastel tonlarda tercih edildiklerinde dolabınızın kurtarıcı parçalarından biri oluyor.

Stephanie’nin Saten Elbisesi

@stephaniebroek

Stine Goya

Satenin yaz ayları için en ideal kumaş olmadığının farkındayız ancak serin bir yaz akşamı için harika bir tercih olabilir.