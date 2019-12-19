Instagram’ın Yeni Özelliği İle Tanışın

Instagram’ın hikaye paylaşımı için yeni sunduğu “Layout” özelliği ile birlikte artık birden çok fotoğraf eklemek mümkün olacak.

Instagram’da Hikayelere Çoklu Fotoğraf Eklemek!

Instagram’ın yeni özelliğinde, hikayelere birden çok fotoğraf eklerken bir kısıtlama da mevcut. Hikayelerinize yalnızca paylaşım başına en fazla altı görüntü ekleyebilirsiniz.

Bununla birlikte instagram, farklı ızgara şablonları da sunuyor. Altı, dört, üç ve iki ızgara görünümü yeni güncellemeyle kullanabileceklerinizden.

ınstagram, hikayelere yeni bir güncelleme getirdi

Instagram, kullanıcıların taleplerini ve şikayetlerini dinlemeye, yeni özellikler ve geliştirmeler sunmaya devam ediyor. Yeni gelişmeleri heyecanla bekliyoruz.