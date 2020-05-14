Instagram’ın Yeni Trendi Kristal Tırnaklar

Kristaller sadece enerji yararlarıyla değil, büyüleyici görsellikleriyle de favorimiz. Peki bu hipnotize edici görselliği tırnaklarınıza taşımaya ne dersiniz?

Intagram’da bu aralar her yerde gördüğümüz kristal efektli tırnaklar, büyüleyici birer sanat eseri gibi.

Pembe mermer efekti, gümüş detaylarla daha da büyüleyici hale gelmiş.

Çift renk ve sim detaylarıyla, uzay hissi yaratın!

Nude tonlarla da başarılı mermer&kristal efekti yaratmanız mümkün.

Mavi apait taşı efektli bu nail art, kesinlikle favorilerimizden biri!

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A post shared by Park Eunkyung (@nail_unistella) on

Pembe ve morun birleşimi kesinlikle mistik bir hava yaratıyor.

Yeşil sevenler, jade yani yeşim taşı etkili bu nail art görünümüne bayılacak!

Diğer tırnaklarınızda pastel gökkuşağı trendini uygulayıp, tek tırnağınızda kristal etkisi yaratabilirsiniz.

Para ve bereketle özdeşleştirilen Citrine taşının bu nail art yansıması, size uğur getirebilir!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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