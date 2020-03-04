İnternetin En Yaygın ve Tuhaf Olan Fetişleri

İnternet, sadece aynı hobilere sahip insanları bir araya getirmekle kalmıyor. Benzer fetişlere sahip kişileri de birbirlerine bağlıyor. Şimdi, bu balta girmemiş ormana dalıyor; internetin en yaygın ve tuhaf fetişlerine göz atıyoruz.

Fedoranızı takıp kamçınızı belinize astıysanız, çok gizli olmasa da henüz genel kültüre mal olmamış bu fetiş komünitelerini keşfe başlıyoruz.

#1 RULE 34

Her şeyden önce internetle ilgili bu sözde kuralı bilmemiz gerekiyor. İnternetle ilgili çoğu içeriğin ve alt kültürünün kaynağı diyebileceğimiz, 4chan forumlarında ortaya atılan ‘İnternetin Kurallarının 34.sü’ne göre ‘Eğer mevcutsa bir pornosu vardır!’ Kısaca internette, hayal edilen her şeyin cinselleştirilmiş bir versiyonu bulunur. Bu kural ‘Eğer yoksa, sen yapmalısın!’ diye devam eder ve sıralayacağımız çoğu fetişin dışavurumunu sağlayan amatör çizimlere neden olur.

#2 FURRY

‘Pelüş hayvan kıyafetleri giyenler’ diye tanımlanabilecek furry’ler, herhalde internetin en nefret edilen alt kültürünü oluşturuyor. İsimlerini bu giydikleri maskotvari pelüş kostümlerden alan furry’ler, özellikle internet forumlarını amatör pornografik çizimleriyle doldurmalarıyla nefret topluyor. Oldukça organize olmalarıyla dikkat çeken bu güruh, aynı zamanda içinde seks yapmak anlamına gelen ‘yiff/yiffing’ gibi kelimelerin olduğu bir jargona da sahip.

Büyük ihtimalle kostümlerinin verdiği anonimlikten güç alan furry’ler, toplum içinde uygunsuz davranışlarda bulunabiliyor ve ana akıma da etki edebiliyor. Kellogg’s markasının maskotu Tony’nin Twitter hesabına musallat olarak tacizde bulunmaları ve hesabın kapanmasına sebep olmaları gibi eylemleri mevcut. Hızını alamayan bu kripto-vandal güruh ardından Cheetos’un Chester’ını kendine hedef alıyor. Ancak önceki etkiyi yaratamıyor ve daha başarılı bir sosyal medya yönetimi ile bertaraf ediliyor. Düzenli olarak bir araya gelen furry’lerin tarihinde, büyük bir otelde düzenlenip katılımcıların türlü uygunsuz davranışının ardından iptal edilen devasa bir kongre de

mevcut. Bu organizasyon, balta girmemiş orman benzetmemize yakışır şekilde Rainfurrest olarak anılıyor.

en tuhaf fetişler

#3 VOREFİLİ

Vorefiller yenilmeyi, yutulmayı ya da midede çözülmeyi arzulayan kişileri kapsıyor. Fakat aklınıza çeşitli Türkçe Pop şarkıları gelmesin. Burada daha az mecazi bir şeyden söz ediyoruz. Vorefiller, özellikle bütün olarak yutulma, midede çözülme düşüncesinden tahrik oluyor ve bunu görselleştiriyor. Bu arzu, kimi zaman furry’lerle kesişerek, yutan yaratık görselleri olarak karşımıza çıkıyor.

#4 TENTACLE/ DOKUNAÇ

Tuhaflık dediğimiz zaman belki de Japonya’ya ayrı bir başlık açmamız gerekiyor. Zira tarih boyunca denizden beslenmiş bu milletin, yüzlerce yıllık mazisi olan ve deniz omurgasızları ile iç içe bir porno kültürü bulunuyor. 1814’te çizilen Balıkçının Karısının Hayali’nden günümüze; Japon porno çizgi filmleri hentailerle taşınan dokunaç fetişi, ayrışarak kendi farklı kategorisini oluşturuyor.

İnternet aleminin bu en köklü fetişi, ahtapotvari deniz omurgasızı dokunaçlarının insanları penetre etmesinden tahrik olmak şeklinde tanımlanıyor. Tabii konu Japonya olunca bu fetiş öyle kâğıt üzerinde kalmıyor. Gerçek kadınlarla çekilmiş, vajinalarından ahtapotların sarktığı çeşitli porno filmler ve fotoğraf çekimleriyle üçüncü boyut kazanıyor.

Stella Mcccartney sonbahar / Kış 2020

#5 MAKROFİLİ

Psikolojiyle ilgili herkese “Aha!” dedirtecek makrofili, erkek egemen bir fetiş. Dev kadın fetişi diye özetlenebilecek makrofilide erkekler; kendilerini tutup kaldıracak, mağara gibi gözüken vajinalarına boylu boyunca sokacak dev kadınlar hayal ediyor ve tekrardan 34 no’lu kural uyarınca bunu resmediyorlar.

#6 ASMR

Son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan ASMR, yani ‘otonom duyusal meridyen tepki’, endorfin salgılatıcı ve rahatlatıcı etkiye sahip seslerin kullanılmasıyla ortaya çıkan, zihinsel haz olarak tanımlanıyor. Bana daha çok webcam üzerinden pornografik içerik üretmeye cesaret edemeyen YouTuber’ların ekmek kapısı gibi gelen ASMR’nin çok çeşitli uygulamaları bulunuyor. Kumaş üzerinde çıkarılan tırnak sesleri, yemek yeme sesleri, fısıltılar gibi örnekleri olan ASMR; cinsellikle sınırlı kalmadan farklı hazlara da yöneliyor. Çoğu insan için meditatif bir etkiye sahip olmasıyla da listemizdeki diğer fetişlerden bir nebze ayrışıyor. Tabii bu en bilinen hâlinin, daha seks odaklı uygulamaları için bir giriş niteliğinde olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.

Daha birkaç dal keserek girdiğimiz bu internet ‘jungle’ındaki keşfimizi, bize ayrılan sayfaların sonuna geldiğimiz için bırakıyoruz. Çünkü sınırsız hayal gücüne sahip insanın, sınırlar olmadan bir araya gelebildiği internette yarattığı fetişlerin ucu bucağı yok. Her dalın ardından yeni bir hayret nidasının geldiği ve yargılamadan bakmaya çalıştığımız bu alemdeki keşiflerin, bizi yeni

tanıştığımız herkese farklı bir gözle bakmaya ittiği de aşikâr.

