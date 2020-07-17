İnternetten Bikini ve Mayo Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

İnternetten alışveriş konusunda uzmanlaşmış olsanız bile mayo ve bikininin gözü her zaman biraz korkuttuğu bir sır değil. Salgın da göze alındığında perakende mağazaları yeniden açılmış olmasına rağmen, internetten alışveriş her zaman en cazip seçenek.

Üstelik vereceğimiz öneriler sayesinde internetten yapacağınız mayo ve bikini alışverişleriniz oldukça başarılı olacak!

Ürünün özelliklerini okuyun! +

Hunza G Swimwear’ın kurucusu Georgiana Huddart; “Nerede ve nasıl üretildiğini kontrol edin (kumaş içeriği, etik üretim, vb.) ve her açıdan farklı vücut tipleri üzerindeki görünümlerini görebileceğinizden emin olun. Bir beden büyük sipariş etmemeye çalışın. Sipariş ettiğiniz boyuttan emin olun, bol mayolar daha rahat olduğu anlamına gelmez. “

İç giyim ürünlerini referans alın +

Beğendiğiniz bikini ya da mayo modeliyle eşdeğer sayılabilecek modelde bir iç giyim ürününüz varsa (kalıp ve modelin aynı olduğundan emin olun) onu referans alabilirsiniz.

Instagram hesaplarını karıştırın +

Aynı zamanda bikini ya da mayo alışverişi yapacağınız markanın Instagram hesabını da iyice karıştırın. Sizin alacağınıza benzer bikini modellerini yine size benzer vücut tipinde kızların giydiğinde nasıl göründüğünü görmeniz; fikir oluşturması açısından pratik olabilir.

Riski vücudunuzda beğendiğiniz yerler için alın +

Satın alacağınız üründe vücudunuzun en sevdiğiniz kısmını vurgulayın. Örneğin; sırtınızı ve omuzlarınızı seviyorsanız, daha az sevdiğiniz özelliklerden dikkatleri dağıtacak derin yakalı bir tek parça mayo edinebilirsiniz.

Markaya sormaya çekinmeyin veya üşenmeyin! +

Göz attığınız markanın Instagram hesabı aktifse ya da çevrimiçi sohbet veya e-postası varsa, doğru boyutu seçmenize yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz. Onlar kendi markalarının stillerini bildiklerinden size en iyi şekilde yardımcı olabilirler.

Daha önce satın alanları stalklayın +

Sadece markanın çekimlerinden değil; Instagram hesabında markayı etiketleyen müşterilerin karelerine bakmak da yardımcı olacaktır.

Ayarlanamaz risklerde bir beden büyük alın +

Eğer ara bedende yer alıyorsanız ve beğendiğiniz ürünün bant, kemer gibi “ayarlanamaz” aksesuarları varsa bir beden büyük ürün tercih edebilirsiniz.