İnternetten Parfüm Alırken Koku Seçimi Nasıl Yapılır?

İnternet alışverişleri büyük kolaylık. Ancak bazı ürünlerde online alışveriş yapmak bir hayli zor olabiliyor. Tıpkı parfümler gibi!

İnternetten parfüm satın alırken sadece kokusunu bildiğiniz ürünleri seçmek zorunda kalıyor ama bir yandan da değişiklik istiyorsanız size sunduğumuz bu rehber bir hayli hoşunuza gidecek.

İnternetten parfüm alırken dikkat etmeniz gerekenler:

Parfüm şişelerinin kokuya etkisi nedir?

Pazarlama ve satış stratejisi olarak markalar parfümlerinin ambalajına da önem veriyor. Parfüm şişelerinin renkleri bilinçaltımızda kodlanan renklerin özelliklerine ve hissettirdiklerine göre tasarlanır. Örneğin mavi tonlarda parfüm şişeleri tazeliği, yeşil tonlarındaki şişeler doğallığı, pembe parfüm şişeleri romantizmi, siyah ve altın renklerindeki şişeler ise yoğun ve lüks kokuları temsil eder.

Taze bir koku istiyorsanız;

Yeni parfümünüzle tazeliği hissetmek istiyorsanız içeriğinde bergamot, limon, kan portakalı, greyfurt, zencefil gibi notalar olmasına dikkat edin.

Turunçgil notalı parfümler gündüz saatleri ve yaz mevsimi için idealdir. Bir hatırlatma: Turunçgil notalı parfümlerde uçucu moleküller bulunur ve bu da parfümün kısa ömürlü olmasını sağlar. Birkaç saat boyunca tazeliklerini aynı yoğunlukta hissedersiniz. Etkili bir koku için parfümünüzü sık yenilemeniz gerekebilir.

Tazelik için incir ve zambak gibi esanslar da sık tercih edilenler arasında. Ayrıca floralozone gibi yapay notalar da adeta deniz kıyısı hissi yaşattığı için sevilen kokular arasında.

KOKLAMADAN PARFÜM ALMANIN İPUÇLARI

Tatlı bir koku istiyorsanız;

Parfümde daha çok şekerli/ tatlı kokulardan hoşlanıyorsanız notalarında vanilya, tarçın, şeftali, kayısı, kavun, karpuz, Hindistan cevizi gibi dokunuşlar olup olmadığına bakabilirsiniz.

Veltol veya etil maltol ise tatlı kokularda bulunarak beyinde bağımlılığı uyarır. Bileğinize sıktıktan sonra sürekli olarak koklama ihtiyacı hissetmenizi sağlayan etken notalar bunlardır.

Yoğun bir koku istiyorsanız;

Kehribar, vanilya, gül, sümbül ve paçuli gibi odunsu notaların incelediğiniz parfümde bulunmasına özen göstermelisiniz.