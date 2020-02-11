Intimissimi’den Sürdürülebilir Yeşil Koleksiyon

Intimissimi, Recycle Project isimli projenin 10. yılına özel, çevre dostu, sürdürülebilir kumaşlardan tasarlanan mini bir koleksiyon hazırladı.
İlkbahar-yaz 2020’ye özel hazırlanan Green Collection, sertifikalı materyeller ile üretilen iç giyim, pijama ve trikolardan oluşuyor.
Çevreye zarar vermeyen ürünlerden tasarlanan Green Collection’da tüm elyaflar tedarikçiler tarafından sertifikalı:
- Qnova® teknolojisi ile geri dönüştürülmüş Fulgar marka poliamit elyaftan elde edilen dantel (rejenere hammaddelerden üretilen sürdürülebilir bir elyaf)
- Bluedesign® tarafından sertifikalı ipek
- Lenzing ve bamboo materyellerinden elde edilmiş modal elyaf: her biri yenilenebilir, sürdürülebilir ahşap materyellerden elde edilmiş.
Yukarıda listelenen her materyel alınan ürünün üzerinde belirtilmiş. Intimissimi, ayrıca ürünlerin yumuşaklık, nefes alabilirlik gibi diğer özelliklerini de belirtiyor.
Intimissimi’nin ilk Green Koleksiyonu iki ana temaya ayrılıyor; Garden Fairy isimli mini koleksiyon body’ler, iç giyim takımları ve Qnova® teknolojisi ile geri dönüştürülmüş Fulgar dantellerden oluşuyor. Rare Beauty isimli kapsül koleksiyonu ise Bluedesign® tarafından sertifikalı ipek sütyenler, alt giyimlerden oluşuyor.