iOS 14 Güncellemesiyle Gelecek Yenilikler

Dün gerçekleşen Worldwide Developers Conference’ta Apple, yaklaşan iOS 14 yazılımının yeniliklerini duyurdu.

Kullanıcılar yeni yazılımla, uygulama widget’larının boyutunu ayarlayarak daha da özelleştirilebilir bir şekilde ana ekranlarına sabitleyebilecekler. Ana ekranın son sayfasında bulunacak yeni bir eklenti olan Uygulama Kitaplığı, indirilen tüm uygulamaları tek bir yerde düzenleme imkanı sunacak.

iOS 14 yenilikleri

Uygulama Klipleri sayesinde ise merak ettiğiniz bir uygulamayı telefonunuza indirmeden önce kapsamlı bir şekilde erişim sağlayarak bilgi edinebileceksiniz.

Şüphesiz herkesin beklediği bir diğer yenilik ise ana ekrana dönseniz bile izlediğiniz videonun kapanmayarak arka planda devam etmesini sağlayan güncelleme oldu! Üstelik FaceTime esnasında da videolarınızı oynatabileceksiniz!

Bir diğer yenilik ise mesajlar kısmında! Kullanıcılar kişilerine daha kolay ulaşabilmek için üst kısımda sabitleme yapabilecekler. Memojiler de genişletilmiş şapka, aksesuar ve saç modeli seçenekleri içerecek.

Emoji hayranlarını da sevindirecek bir müjde var! Yeni güncellemeyle emoji klavyesi sayesinde aradığınız emojileri kolaylıkla bulabileceksiniz.

Peki iOS 14 hangi iPhone’lara indirilebilecek?

iOS 14, 6S ve 6S’ten sonra piyasaya sürülmüş tüm Apple telefonlarda kullanılabilecek.

iOS 14 güncellemesi ne zaman gelecek?

iOS 14 güncellemesinin son haliyle sonbaharda, muhtemel eylül ayında kullanıcılarla buluşacağı biliniyor.