iPhone 11’le Gelen 6 Yeni Renk

Her yıl aynı zamanlarda yapılan ve sadece marka takipçilerini değil hemen hemen herkesi meraklandıran Apple lansmanı gerçekleşti. Lansman, yapılan paylaşımlara göre beklenenden çok daha renkli geçti.

Su geçirmezliğin artığı, eğimi, koordinatları gösteren yeni bir özelliği olan, uluslararası acil arama yapabilecek farklı bir güncelleme de içeren Apple Watch 5 ayrı renk seçeneği ile satışta olacak. Sarısı ve pembesiyle dikkat çeken Apple Watch’a şimdiden herkes bayıldı.

6 yeni renk ve 6.1″ ekranıyla iPhone 11

İki kameranın ilki 12 MP, geniş açılı diğeri ise ultra geniş açılı çekimler için tasarlandı. Akıllı HDR özelliğiyle fotoğraflar çekildiği anda yapay zeka yardımıyla güncellenecek ve bir fotoğrafçının elinden çıkmış gibi olacak. Bunun yanında iPhone kullananların en çok şikayet ettiği gece moduna da güncelleme geliyor.

iPhone 11 Pro, video konusunda da fotoğraf çekimi kadar iddialı. Çekim esnasında ışık ve gölge ayarları yapılabilmesi ile sinematik videolar çekilebilecek.

En dikkat çeken özelliklerden bir diğeri de ses için de zoom özelliğinin gelmesi. Uzakta bulunan ve telefonun algılayamadığı sesler için zoom yapabileceğiz gibi görünüyor.

Beyaz, sarı, kırmızı, siyah, mor ve mavi renk seçenekleri bulunan iPhone 11 , 699 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek. Biz yeni iPhone’nun renklerine bayıldık, siz hangisini beğendiniz?