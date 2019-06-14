Irina Shayk'tan Ayrılık Sonrası Paylaşım

2 yaşındaki kızının babası Bradley Cooper ile olan ilişkisine son veren güzel model Irina Shayk ayrılığın ardından paylaştığı Instagram karesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Bradley Cooper ve Irina Shayk çifti dört yıllık bir ilişkinin içerisindeydi. Ardından çift aşkını bir bebek dünyaya getirerek aileye dönüştürdü. Evlilik haberleri beklenirken çiftten ayrılık haberi geldi.

İlişkiyi sonlandıran nedenin, "A Star is Born" filmi süresince Bradley Cooper ve Lady Gaga hakkında çıkan yakınlaşma iddiaları olduğu düşünülüyor.

Ayrılığın ardından Irina Shayk Instagram hesabında paylaştığı kareyle büyük beğeni topladı. Şu sıralar bir kampanya çekimi için İzlanda'da bulunan Shayk, üzerinde tek parça bir çamaşırla doğanın içinde kusursuz bir poz sergiliyor.

Bu kare "Bradley bir yerlerde ağlıyor" ve "Ona neler kaybettiğini göster" gibi ilgi çeken yorumlar aldı.

Yabancı basının haberlerine göre Irina Shayk iki farklı insan oldukları için bu ilişkide mutlu değildi. Kaynaklara göre de Bradley Cooper işine çok fazla zaman ayırdığı için Irina Shayk bu durumdan olumsuz etkileniyordu.

Ayrılığın nedeni bilinmese de Bradley Cooper ve Irina Shayk'ın hafızalardan hiç silinmeyecek bir çift oldukları kesin.