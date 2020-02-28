Isabel Marant Sonbahar/Kış 2020 Koleksiyonundan Öne Çıkanlar

Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Isabel Marant Sonbahar/Kış 2020 defilesi, modaseverleri büyüledi.

Markanın imzası haline gelen toprak tonlarının yerini, sonbahar/kış mevsimleri doğrultusunda krem ve beyaz gibi tonların aldığı koleksiyon, sıcak dokusu ve 80’ler detaylarıyla da beğeni topladı.

Irina Shayk, Natasha Poly, Amber Valetta, Gigi Hadid gibi yıldız modellerin yürüdüğü defileden öne çıkan görünümler için galerimize göz atabilirsiniz…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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