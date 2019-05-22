Işıltılı Makyajda Yeni Trend: Buttery Skin

Gün geçmiyor ki yepyeni trendler ortaya çıkmasın. Bu sefer sosyal medyayı sallayan trend makyaj cephesinden geldi: Buttery skin.

Geçtiğimiz senelerde mat ruj, mat oje ve mat cilt için pek çok ürün kullanmak popülerken bir süredir yükselen trend bu çok daha fazla ışıltıyı da beraberinde getiriyor. Yağlı bir görünüm sağlayan bu makyaj trendinin yaratıcısı Avustralyalı makyöz Isabelle de Vries cildi çok daha canlı ve sağlıklı göstermeyi vadediyor.

İşte bu görünüm için bilmeniz gerekenler:

Cildinizi hazırlayın.

Makyaj artisti De Vries makyaj öncesi cildi hazırlamanın önemini vurguluyor ve bu hazırlık aşamasında yardımı ekstra nemlendirici maskelerden alıyor. Cildi kuru görünümden kurtaran ve gözenekleri rahatlatan bu ürünler makyaj zemini için pürüzsüz bir görünüm yaratıyor.

@isabelle.de.vries

Makyaj ürünü olarak ihtiyacınız olanlar:

Öncelikle bu ışıltılı makyajın yapımının biraz zaman alacağını söylemekte fayda var. Çünkü bu görünümü yaratmak için katmanlardan yararlanmanız gerekiyor ve her bir aşamanın ışıltı taşıması şart. Sonuca değdiği ise kesin!

De Vries, makyaj uygulamasına aydınlatıcı bir bazla başlamanızı öneriyor. Bu makyaj için nemli bir temele ulaşmanızı sağlar. Kusursuz bir cildiniz varsa ince bir yüzey şeklinde ten ürünü (BB veya CC krem, fondöten ya da kapatıcı) kullanabilirsiniz. Ancak pek çoğumuz gibi siz de gözeneklerinizden ve lekelerinizden rahatsızsanız ekstra kapatıcılık için krem yapıda bir kapatıcı tercih edebilirsiniz.

@isabelle.de.vries

Üçüncü aşamada cildinizdeki nemli ve parlak görünümü sağlamak için aydınlatıcı kullanmalısınız. Özellikle de likit olanlar bu maktajda tam da ihtiyacımız olan şey. Dilerseniz aydınlatıcınızı ten ürününüzle karıştırıp da sürebilirsiniz. Çok da kolay bir uygulama sağlayacaktır.

Kontur yapmak istiyorsanız bu makyajda De Vries pudra formda olan kontur ürünleri öneriyor.

Makyajı tamamlarken nemli bir sabitleme spreyi kullanın ve son dokunuşu elmacık kemiklerinize uyguladığınız aydınlatıcı ile tamamlayın. Uygulamayı parmaklarınızla yapmanızı öneriyor ünlü makyöz. Ayrıca dilerseniz göz kapaklarınıza da ufak birer dokunuş yapabilirsiniz.

İşte hepsi bu. İddialı ama bir o kadar havalı makyajınızla hazırsınız!