İstanbul’un Moda Filmleri Festivali Beşinci Kez Ödül Dağıttı

Fashion Film Festival Istanbul moda ve film dünyalarını bir araya getiren eşsiz içeriği, büyük sürprizleri ve şaşırtıcı isimleriyle 9 ve 10 Kasım 2019 tarihlerinde beşinci kez seyircisiyle buluştu…

İstanbul’un moda filmleri festivali Fashion Film Festival Istanbul beşinci kez seyircileriyle buluştu. İki günlük dev bir etkinlik olarak düzenlenen festival bu sene de yine dünyanın dört köşesinden hem büyük moda evlerinin, markaların hem de genç ve bağımsız tasarımcıların filmlerini dev ekrana yansıtırken izleyicilerine söyleşiler, atölyeler, gösterimler ve partilerle de benzersiz bir deneyim yaşattı. 9 ve 10 Kasım 2018 tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin desteği ve ev sahipliğinde gerçekleşen festival her sene olduğu gibi Tuna Yılmaz tarafından düzenleniyor. Bu sene Group Medya ortaklığıyla düzenlenen festival yine tamamen ücretsiz ve halka açık gerçekleşti.



Moda filmleri yarışması ile 6 dalda filmler ödüllendirildi

Fashion Film Festival Istanbul bu yıl 9 Kasım akşamı gerçekleşen ödül töreninde tam 6 farklı kategoride ödül dağıttı. Moda editörleri, influencerlar, oyuncular, tasarımcılar ve festival direktörleri gibi farklı disiplinlerden önemli ve dünyaca ünlü isimleri bir araya getiren uluslararası jüri, festivalde En İyi Moda Filmi, En İyi Türk Moda Filmi, En İyi Müzik Videosu, En İyi Makyaj ve En İyi Saç Tasarımı ödüllerinin sahiplerini belirledi. Ayrıca bir üniversitede okuyan ya da öğrenci olmasa dahi ilk kez bir moda filmi çeken yönetmenlerden birine verilen Genç Keşif ödülünün sahibini bir sonraki projesini İstanbul’da gerçekleştirmesi koşuluyla 85/90 Projects tarafından sağlanacak bir yapım desteği bekliyor. Ödülleri kazananlara bu sene sahnede Matthew Zorpas, Hatice Arslan, Dilan Çiçek Deniz gibi isimler takdim etti.

Kazananların Tam Listesi



En İyi Moda Filmi

Yellow is for All Things Nice

Yönetmen: Femke Huurdeman, Hollanda

Marka: Stella McCartney Kids

En İyi Türk Moda Filmi

Binaenaleyh

Yönetmenler: Ege Göksu & Şeyhmus Altun

Marka: LAYK Magazine

Genç Keşif

Panem et Circences

Yönetmen: Sofi, Türkiye

En İyi Müzik Videosu

It’s a New Day

Yönetmen: Victor D. Ponten, Hollanda

Sanatçı: Anouk

En İyi Saç Tasarım

Hotel MFW

Yönetmenler: Giacomo Boeri & Matteo Grimaldi, İtalya

Marka: Camera della Moda Italiana

En İyi Makyaj

Zapruders Infernal Chapter II

Yönetmen: Senio Zapruder, İtalya

Marka: Numéro Rusya

Söyleşiler

Festivalde bu sene çeşitli söyleşiler ve paneller de seyirciyle buluştu. Etkinliğin bu seneki teması olan “kadın bakışı” çerçevesinde düzenlenen panele Marie Claire Türkiye genel yayın yönetmeni Hande Tokmak Akgerman, moda tasarımcısı Meltem Özbek, Rafineri ajans Kreatif direktörü Ayşe Bali ve yapımcı Zeynep Armağan Şahan konuşmacı olarak katılırken Türkiye’de modanın son 10 yılına bakış atılan söyleşideyse Zeynep Soylu, tasarımcı Niyazi Erdoğan, Levent Erden ve InStyle Türkiye genel yayın yönetmeni Bahar Kader sahnede yer aldılar. Ayrıca IED Milano direktörü Sara Azzone’nin moda semineri ve influencer Matthew Zorpas’ın oyuncu Tuba Ünsal’la söyleşisi de seyirciden büyük ilgi gördü.



Önemli Moda Filmleri ve Festival İşbirlikleri

Festival ayrıca Milano, Medellin, Berlin, Kanada ve Avustralya başta olmak üzere pek çok moda film festivalleriyle ve Sırbistan ile Rusya’daki bazı moda haftalarıyla imzalanan içerik ve ortaklık anlaşmalarıyla Türkiye’den çıkan moda filmlerinin yıl içerisinde bu festivallerde yer almasını sağlıyor. Böylece Türk modacılarının ve markalarının küresel tanıtımına da katkı sağlayacak.

Festivalde farklı bölümlerde yaklaşık 145 moda filmi gösterildi. Festivalin kurucusu ve artistik direktörü Tuna Yılmaz “İstanbul küresel güç oyununun her alanında gelmek istediği lider konuma, moda sektöründe de ulaşabilmek için büyük adımlar atıyor. Dünyaya İstanbul’daki moda dünyasının sadece moda haftasındaki defilelerden ibaret olmadığını, kentin ve etkinliğin vizyonunun daha geniş olduğunu göstermek gerek” diyerek festivalin sıradanlaşmış moda etkinliklerinden çok daha farklı, sofistike ve küresel bir organizasyon olduğunun altını çiziyor.