İyi ki doğdun Nicole Kidman!

Güzelliği ile zamana meydan okuyan yıldız oyuncu; bugün 52. yaş gününü kutluyor.

Doğum günü şerefine Kidman'ın ikonik kırmızı halı görünümlerini mercek altına aldık.

Dior Haute Couture / Oscar Ödül Töreni (1997)

Nıcole kıdman dıor tasarımı içerisinde

"Bu Dior Haute Couture elbise tek kelimeyle bir sanat eseri ve şu an evimde kızlarım için özel kağıtlara sarılı şekilde duruyor." diyen Kidman ekliyor "Madonna Oscar partisinde bu elbiseyi görüp bana 'Vay canına, bu partideki en iyi elbise!' demişti!"

Dior Haute Couture / Oscar Ödül Töreni (2011)

nıcole kıdman dıor 2011

O yıl Rabbit Hole filmi ile ödüle aday gösterilen Kidman; 150 karatlık elmas Fred Leighton gerdanlığı ve Dior Houte Couture elbisesiyle tüm gece ışıldamıştı.

Lanvin / Cannes Film Festivali (2012)

nıcole kıdman cannes 2012

The Paperboy filminin prömiyerinde Kidman'ın vintage Cartier mücevherler ile süslenen bu Lanvin elbisesi onu bir tanrıça gibi göstermişti.

YSL / Cannes Film Festivali (2001)

nıcole kıdman tom ford tasarımı ile 2001 cannes film festivali'nde

Tom Ford tasarımı bu elbise ile Moulin Rouge tarzını kırmızı halıda da sürdürüyordu.

Chanel Haute Couture / Oscar Ödül Töreni (2002)

nıcole kıdman oscar ödül töreni 2002

"Karl (Lagerfeld) bu özel Chanel haute Couture elbiseyi benim için tasarlamıştı. Hala bu elbiseyi saklıyorum. Bazen gözüme çarptığında ne kadar şanslı bir insan olduğumu anlıyorum. Aynı zamanda bu beni üzüyor çünkü zaman çok hızlı geçiyor."

Balenciaga by Nicolas Ghesquière / Oscar Ödül Töreni (2007)

nıcole kıdman 2007

Nicole Kidman dendiğinde aklımıza ilk gelen görünümlerden biri olan bu tasarım; ikonik anlardan biri.

Alexander McQueen / Met Gala (2016)

nıcole kıdman met gala 2016

"Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology” temalı gala için bu büyüleyici elbiseyi tercih etmişti.

"Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology” temal? gala için bu büyüleyici elbiseyi tercih etmi?ti.

Gucci / Cannes Film Festivali (2017)

nıcole kıdman cannes 2017

Zamana meydan okuyan yıldız; her zamanki gibi büyüleyiciydi.

Jean Paul Gaultier / Grammy Ödül Töreni (2011)

nıcole kıdman grammy ödül töreni 2011

"Her şey Nicole üzerinde harika görünüyor" diyen Jean Paul Gaultier'nin organza temelli bu tasarımını yaratmak 200 saat sürmüş.