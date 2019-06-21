İyi ki doğdun Prens William!

Bugün 37. yaş gününü kutlayan prensin; geçmişten günümüze kareleri eşliğinde hakkında bilinmeyenler için galerimizde aşağılara doğru bir yolculuk yapmaya ne dersiniz?

21 Haziran doğumlu bir Yengeç burcu erkeği olan Prens William'ın okulda en başarılı olduğu ders coğrafyaymış.

prens wıllıam ve prens harry, yıl 1991

En sevdiği yemekler pizza, poşe yumurta, geyik eti ve makarna.

lady dıana ile kayak tatili, 1991

Favori hobileri mi? Çocukluğundan beri binicilik, kürek çekme ve rafting ile uğraşıyor.

1995 yılında prens wıllıam

Küçük yaşlardayken polis olmanın hayalini kuruyormuş.

prens wıllıam 1997 yılında Balmoral, iskoçya'da

Favori araba markasını seçmesi gerekirse bunun Audi olacağını söylüyor. Aynı zamanda BBC'nin ünlü programı Top Gear'in da bir fanı.

2001 yılında londra'da

Prens William; bir solak.

Beaufort Polo Club 2002

Helikopterlere bayılıyor. Hatta kendisini bu konuda obsesif olarak tanımlıyor.

prens wılıam 2004 yılında

Ergenlik döneminde hayallerindeki ismin Cindy Crawford olduğunu söylüyor.

Trooping the Colour 2003

Eğitim gördüğü Eton College'daki odasında ise Pamela Anderson'ın posteri asılıymış.

prens wıllıam eşi ve çocuklarıyla birlikte

Aston Villa takımını tutuyor.

kate mıddleton ve prens wıllıam

Harry Potter yara izine sahip! 1991'de geçirdiği bir golf kazasından sonra kazasından sonra alnında yara izi oluşmuş.

KATE MIDDLETON VE PRENS WILLIAM

Kate Middleton ile düğünlerinde ilk dansları Elton John'un Your Song parçası idi.

prens george ve prens wıllıam

Oğlu Prens George'un doğumunun ardından; eşi ve oğlunu kendi sürdüğü araba ile eve götürerek bir kraliyet kuralını yıkmış oldu.