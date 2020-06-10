J.K. Rowling’in Trans Karşıtı Sözlerine Daniel Radcliffe’ten Cevap!

Harry Potter serisinin dünyaca ünlü yazarı J.K. Rowling; sosyal medya hesaplarından paylaştığı trans karşıtı demeçleriyle tepkilerin odağı olmuştu.

Ünlü yazar “adet gören insanlar” kavramını eleştirip onların yalnızca kadın olduğunu söylemiş ve ardından trans kadınları bu tanımın dışında bırakmıştı.

Harry Potter serisinin başrolünde yer alan ve yazara yakınlığı ile bilinen Daniel Radcliffe ise bu ayrımcılığa daha fazla sessiz kalamayarak bir yazı kaleme aldı.

Daniel Radcliffe “Transeksüeller kadındırlar. Aksi yönde bir konuşma kimliklerini silmeye ve itibarlarını kırmaya yönelik olacaktır. J.K. Rowling’den ya da benden çok daha bu konuda uzman olan profesyonel sağlık örgütlerinin söylediklerine de karşı olacaktır. The Trevor Project’in söylediklerine göre trans ve nonbinary gençlerin %78’i cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğruyor. Transları ve nonbinaryleri desteklememiz, kimliklerini reddetmememiz ve daha fazla zarar vermememiz gerektiği çok açık.” ifadelerinde bulundu.

Radcliffe ayrıca basının muhtemelen bu yazıyı kendisiyle J.K. Rowling’in kavga etmesi olarak lanse edeceğini ancak amacının bu olmadığını belirtti.