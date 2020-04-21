Jacquemus Defilesinin Ön Sırası Açık Artırmada

Jacquemus markası Sınır Tanımayan Doktorlar için defilesinin en ön sırasında oturma hakkını, açık artırmada satışa çıkardı.

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SUNDAY, MY TEAM SEND ME THE ALL SUMMER COLLECTION AT HOME 💓😘

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Bu açık artırmada en yüksek teklifi veren kişi, koronavirüs pandemisi sonrasında gerçekleşecek ilk Jacquemus defilesini en ön sıradan izleyecek ve özel bir DJ setinin sahibi olacak…

Sınır Tanımayan Doktorlar için açık artırmaya eşyalarını satarak katkıda bulunan isimler arasında Nicky Hilton-Rothschild, Maria Sharapova, Jacquemus, Alexa Chung, Kate Bosworth, Peter Dundas, Pierpaolo Piccioli ve Valentino da bulunuyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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