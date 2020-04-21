Jacquemus Defilesinin Ön Sırası Açık Artırmada
Jacquemus markası Sınır Tanımayan Doktorlar için defilesinin en ön sırasında oturma hakkını, açık artırmada satışa çıkardı.
Bu açık artırmada en yüksek teklifi veren kişi, koronavirüs pandemisi sonrasında gerçekleşecek ilk Jacquemus defilesini en ön sıradan izleyecek ve özel bir DJ setinin sahibi olacak…
Sınır Tanımayan Doktorlar için açık artırmaya eşyalarını satarak katkıda bulunan isimler arasında Nicky Hilton-Rothschild, Maria Sharapova, Jacquemus, Alexa Chung, Kate Bosworth, Peter Dundas, Pierpaolo Piccioli ve Valentino da bulunuyor.