Jacquemus Lezzet Macerasına Restoran ile Devam Ediyor

Geçtiğimiz aylarda Paris’te Café Citron’u takdim eden başarılı tasarımcı Simon Porte Jacquemus bu defa Paris’i bir Akdeniz restoranıyla taçlandırıyor: OURSIN.

OURSIN İÇ MEKAN

Oursin Fransızca’da deniz kestanesi anlamına geliyor. Restoran tıpkı Café Citron gibi Champs-Élysées‘deki Galeries Lafayette’de konumlanacak.

Restoran için şef Érica Archambault ile deniz ürünleri, makarnalar, salatalar ve tatlılardan oluşan bir menü üzerinde çalışıldığı biliniyor.

OURSIN TASARIM DETAYLARI

Akdeniz temalı restorana iç mekan tasarımı olarak elbette Akdeniz evlerindeki gibi beyaz duvarlar yaraşır. Tavandan zemine kadar uzanan pencerelerle tüm güneş ışığını mekanın içine çeken restoran ferah bir görünüm kazanırken, duvarlardaki dekoratif boşlukları seramik vazolar süslüyor.