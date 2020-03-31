Jacquemus Online Moda Derslerine Başlıyor

Koronavirüs nedeniyle hayatın sekteye uğradığı bir diğer ülke de Fransa oldu. İnsanlar karantinada evlerinden çıkmazken, Fransız moda okulu Institut Français de la Mode, 30 Mart’tan itibaren çevrim içi ücretsiz dersler vereceğinin duyurusunu yaptı.

IFM, daha önceki yıllarda da verdiği online moda eğitimleriyle dikkat çeken bir eğitim kurumu. Ancak bu sefer eğitimde yer alacak isimler nedeniyle katılımın çok daha yüksek olması bekleniyor.

‘Modayı Anlamak: İşletmeden Kültüre’ isimli online eğitim serisinde yer alması heyecan yaratan isim şüphesiz ki Fransız tasarımcı Simon Porte Jacquemus oldu.

Jacquemus’ den moda dersleri

Jacquemus’ün yanı sıra Christelle Kocher, Paul Smith ve Chanel, YSL ve Hermès gibi yüksek moda markalarının CEO’ları da eğitimde yer alacak.

Eğitim; cinsiyetlerin temsili, moda-basın ilişkisi, sosyal konular ve alt kültürler gibi konu başlıklarını kapsarken, modaya bir kültür unsuru ve yaratıcı endüstri kolu olarak da ışık tutacak.

İngilizce dilde yapılacak derslerde, daha çok insanın katılımını kolaylaştırmak adına farklı dillerde alt yazılar mevcut olacak. Siz de kursa, FutureLearn çevrim içi eğitim platformuna kayıt olduktan sonra ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.