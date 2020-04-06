Jamie Dornan Instagram’a Geri Döndü

Fifty Shades of Grey serisinin yıldız oyuncusu Jamie Dornan; 3 yıllık bir aranın ardından Instagram hesabına geri döndü.

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Self isolation made me do it

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Milyonlarca hayranını yıllar sonra post paylaşarak şok eden Dornan; “Sosyal mesafe beni bunu yapmaya itti” notuyla üstsüz ve mavi boyayla kaplanmış karesini paylaştı.

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What will you appreciate?

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Sonrasında bir post daha paylaşan Dornan’ın Instagram’a tam anlamıyla geri dönmüş gözüküyor.

“Her şey sona erdiğinde, bunları daha fazla takdir edeceğim” şeklinde bir not yayınlayan Dornan; “Sağlık sektöründe çalışanlar. Hatta, TÜM İNSANLAR. Arkadaşlarıma sarılmak. Golf oynamak. Güneş. Golf izlemek. Rüzgar. Rugby izlemek. Yağmur. Futbol izlemek. Kar. İyi bir şarap listesi. Okyanus. Seyahat. Çalışmak. Guinness bira. Restoranlar. Publar. Mağazalar. Sinema. Canlı müzik. Hayat.” şeklinde listesini paylaştı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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