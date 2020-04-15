Jel Manikür Sonrası Sağlıklı ve Güçlü Tırnaklar İçin Tüyolar

COVID-19 nedeniyle pek çok manikür salonunun kapalı olduğu bu günlerde doğal tırnaklarınıza dönmek iyi bir tercih olabilir. Peki jel manikür sonrası tırnaklarınızı eski güçlü haline nasıl getirebilirsiniz? Bir kaç temel adım sayesinde bu oldukça kolay.

Tırnaklarınızı kısa tutun

Saçlarınızı daha güçlü uzaması için kısa tuttuğunuz gibi; tırnaklarınızı da kısa tutun. Yale’de Dermatoloji konusunda Uzman Dermatolog ve Yardımcı Klinik Profesör olan Mona Gohara, bu şekilde tırnakları hasardan kurtarıp sağlıklı tuttuğunuzu söylüyor.

Sert sabunlardan uzak tutun

Ellerinizi her zamankinden daha fazla yıkadığınızın farkındayız. Gohara tırnaklarınızı daha da zayıflatıp tahriş etmemek için sert sabunlar ve temizleyicilerden uzak durmanızı öneriyor.

Tırnaklarınızı koruyun

Temizlik ve bulaşık sırasında elleriniz kurur. Bunu önlemek için ellerinizi nemlendirdikten sonra bir eldiven takın. Tırnak ve eller için özel geliştirilen yoğun nemlendirici etkili kremlerden yardım alın.

Güçlendirici sürün

Gohara’ya göre protein zaten tırnak ve saçlarınızda doğal olarak bulunuyor. Ancak tırnak güçlendirici uygulamak bu proteini korumak için bariyer oluşturur ve tırnaklarınızın daha güçlü ve esnek olmasını sağlar. Tırnaklarınızı daha güçlü hissedene dek günde bir ya da iki kez uygulayabilirsiniz.