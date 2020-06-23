Jennifer Aniston Evde Geçirdiği Sürede Friends İzlediğini Açıkladı!

TV tarihinin ikonik dizilerinden Friends’n yıldızları Jennifer Aniston ve Lisa Kudrow, video chat üzerinden bir araya geldi!

Variety‘nin “Actors on Actors” serisi için online görüşme yapan ikilinin sohbeti ise oldukça keyifliydi.

Son projelerinden konuşan ikili; aynı zamanda “Friends”in kalıcı popülaritesini ve şovun neden bu kadar iyi çalıştığını düşündüklerini tartıştı.

Kudrow aynı zamanda Aniston’ın son projesi The Morning Show’u da övdü. “Tüm seriyi eşimle kısa sürede bitirdik. Birlikte izleyebilecek bir şeyler bulmakta zorlanıyorduk ama bu o kadar iyi yazılmış ki! Önemli bir şeyler hakkında ve çok güzel performans gösterilmiş… Bizi çok etkiledi.”

Aniston ise dizinin başarısını yıllar boyunca tekrar tekrar duydukları hikayelerin artık patlama noktasına gelmesi ve kadınların artık öfkesini göstermesine bağlıyor.

İkili, Friends hakkında konuşmayı da ihmal etmedi.

Kudrow; “Friends 1 yıllık oldukça zor bir işti. O şovun işe yarayacağına emindim çünkü hepimiz birbirimize bağlıydık. Bu sadece bir rol için söz vermek değil, bir sözleşme yapmak değildi. Hepimiz birbirimizi hala seviyoruz. Dizinin formülü bu yüzden işe yaradı”. ifadelerinde bulundu.

Kudrow aynı zamanda Aniston’a evde kaldığı sürede Friends bölümü izleyip izlemediğini de sordu.

Aniston; “Bayılıyorum! Öylesine bir Friends bölümünü açıp izlemeyi seviyorum. Bir keresinde Courteney ile birlikteydim ve referans olacak bir şeyler bulmaya çalışıyorduk, bir Friends detayı… Sonrasında Friends çekim hatalarını bulduk. İkimiz bilgisayar karşısında iki nerd gibi bu çekim hatalarını izleyip güldük.”

Artık bundan sonra bir sahneyi izlediğimde, nerede çekim hatası yapıp gülmekten kırıldığımızı hatırlayacağım!” şeklinde cevapladı.

Kudrow ve Aniston aynı zamanda karantina çıkışında Friends Reunion’ını çekmek için sabırsızlandıklarının da altını çizdi.