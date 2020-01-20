Jennifer Aniston ve Brad Pitt’in SAG Ödülleri’nde Yakınlaştığı Anların Detayları

Geçtiğimiz gece gerçekleşen 2020 SAG Awards / 26. SAG Ödülleri‘ne; Jennifer Aniston ve Brad Pitt çiftinin yakınlaştığı kareler damgasını vurdu.
Geceden her ikisi de ödülle ayrılan Brad Pitt ve Jennifer Aniston; birbirlerinin ödül konuşmalarını büyük bir heyecanla izlerken görüntülendi.
Ödülü aldıktan sonra ise eski eşi Jennifer Aniston’ın yanına koşan Brad Pitt’in neşeli halleri gözlerden kaçmadı.
Jennifer Aniston ve Brad Pitt’in bu kareleri, yıllar sonra “acaba yeniden bir araya gelebilirler mi?” dedikodularını alevlendirdi.
Son dönemde çok sık birlikte görüntülenen ve artık çok iyi arkadaş olduklarını belirten Aniston ve Pitt ikilisin yakın kaynaklar; çiftin birlikte bulaşıcı bir enerjisi olduğunu, birbirlerinin espri yanlayışını anladıklarını ama iki tarafın da şimdilik platonik gibi olduğunu söylüyor.
Yıllar sonra ilk kez Jennifer Aniston’la yan yana poz veren Brad Pitt; bu karelerinden sonra Entertainment Tonight kameralarına konuştu. “Onun yanına koştum çünkü o iyi bir dost” diyen Pitt, “yılın en iyi ikinci reunion’ı ne dersiniz?” diyerek Aniston’ın Friends reunion’ına gönderme yaptı. “H