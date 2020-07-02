Jennifer Aniston’dan Maske Uyarısı

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston; Instagram hesabından maske takmayanlara isyan etti.

COVID-19 ile mücadelede oldukça önemli olan maskeleri kullanmayanları uyaran Jennifer Aniston; şu ifadelerde bulundu:

“Maskelerin rahatsız edici ve uyumsuz olduğu gerçeğini anlıyorum. Ama işletmelerin kapanması, işlerin kaybedilmesi, sağlık çalışanlarının ağır yorgunlukla mücadele etmesi ve o kadar insanın hayatını bu virüs nedeniyle biz yeterince çabalamadığımız için kaybetmesi daha kötü değil mi?

İnsanların içindeki basit iyiliğe gerçekten inanıyorum ve o yüzden biliyorum ki bunu yapabiliriz. Ama ülkemizde hâlâ vaka sayısını azaltmak için gerekli adımları atmayı reddeden insanlar var. İnsanlar “kendi haklarının ellerinden alınmasından” endişe ediyor gibi görünerek maske takmayı reddediyor. Bu basit ve yararlı öneri insanların hayatı pahasına siyasi bir konu haline getiriliyor. Bu tartışılmamalı bile.

Eğer insan hayatına değer veriyorsanız lütfen sadece lanet bir maske takın ve çevrenizdekileri de bunu yapmaya teşvik edin.”

Dileriz Aniston’ın bu isyanı dikkate alınır…