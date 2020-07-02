Jennifer Aniston’dan Maske Uyarısı

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston; Instagram hesabından maske takmayanlara isyan etti.

COVID-19 ile mücadelede oldukça önemli olan maskeleri kullanmayanları uyaran Jennifer Aniston; şu ifadelerde bulundu:

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I understand masks are inconvenient and uncomfortable. But don’t you feel that it’s worse that businesses are shutting down… jobs are being lost… health care workers are hitting absolute exhaustion. And so many lives have been taken by this virus because we aren’t doing enough. ⠀ ⠀ I really do believe in the basic goodness of people so I know we can all do this 🥰 BUT still, there are many people in our country refusing to take the necessary steps to flatten the curve, and keep each other safe. People seem worried about their “rights being taken away” by being asked to wear a mask. This simple and effective recommendation is being politicized at the expense of peoples’ lives. And it really shouldn’t be a debate 🙏🏼 ⠀ ⠀ If you care about human life, please… just #wearadamnmask 😷 and encourage those around you to do the same ❤️

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“Maskelerin rahatsız edici ve uyumsuz olduğu gerçeğini anlıyorum. Ama işletmelerin kapanması, işlerin kaybedilmesi, sağlık çalışanlarının ağır yorgunlukla mücadele etmesi ve o kadar insanın hayatını bu virüs nedeniyle biz yeterince çabalamadığımız için kaybetmesi daha kötü değil mi?

İnsanların içindeki basit iyiliğe gerçekten inanıyorum ve o yüzden biliyorum ki bunu yapabiliriz. Ama ülkemizde hâlâ vaka sayısını azaltmak için gerekli adımları atmayı reddeden insanlar var. İnsanlar “kendi haklarının ellerinden alınmasından” endişe ediyor gibi görünerek maske takmayı reddediyor. Bu basit ve yararlı öneri insanların hayatı pahasına siyasi bir konu haline getiriliyor. Bu tartışılmamalı bile.

Eğer insan hayatına değer veriyorsanız lütfen sadece lanet bir maske takın ve çevrenizdekileri de bunu yapmaya teşvik edin.”

Dileriz Aniston’ın bu isyanı dikkate alınır…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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