Jennifer Lawrence İlişkisiyle İlgili Bilinmeyenleri Anlattı

28 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence 34 yaşındaki Cooke Maroney sanat simsarı nişanlısı ile yaşadığı ilişkiye dair bilinmeyenleri Catt Sadler’ın podcast serisi Naked With Catt Sadler’da açıkladı.

Jennifer Lawrence nişanlısı Cooke Maroney ile olan ilişkisini gizli tutmayı tercih ediyor. Lawrence belki de ilişkisiyle ilgili ilk kez Catt Sadler’a konuştu.

Jennifer Lawrence geçtiğimiz yıl oyunculuğa kısa bir ara verdiğinde New York’ta Cooke Maroney ile tanıştı ve şubat ayında nişanlandılar. Güzel oyuncu ilişkisiyle ilgili heyecanını bu cümlelerle anlatıyor: “Çok doğaldı. Kesinlikle ‘evlenmeye hazırım’ gibi bir düşüncede değildim. Cooke ile tanıştım ve sadece onunla evlenmek istedim. Birbirimizle evlenmek, o bağlılığı hissetmek istedik. O benim en iyi arkadaşım, bu yüzden onunla sonsuza dek resmi olarak da bağlanmak istiyorum. Ve neyse ki, evrak işleri böyle şeyler için var! Sonuçta evrende favori insanınızı bulup ona 'Gidemezsin' gibi bir şey diyemezsiniz. Ben de bu teklifi kabul etmek istedim. O bu zamana kadar tanıdığım en iyi insan.”

Şu sıralar X-Men: Dark Phoenix filmiyle beyazperdeye dönen Jennifer Lawrence podcast’te geçen yıl oyunculuğa ara verdiği süreçle ilgili sorulara da açıklık getirdi: “Geçen yıl benim için en sağlıklı ve doyurucu sene oldu. Çünkü eskiden çalışmazsam depresyona gireceğimi düşünüyordum ama böyle bir durum olmadı. İlgi alanlarımı keşfettim. Kendimi tanımak zorunda olduğumu hissediyordum. Biriyle tanıştım, aşık oldum ve New York'ta yeni bir hayata başladım.”

Görünen o ki Jennifer Lawrence hayatının en mutlu dönemlerini yaşıyor. Başarılı oyuncunun bu mutluluğunun projelerine de yansıyacağı kesin!

Fotoğraflar: @iamcattsadler