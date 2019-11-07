Jennifer Lawrence’ın Her Daim Işıldayan Cildinin 5 Sırrı

Jennifer Lawrence başarılı kariyeri, kırmızı halı stili, eğlenceli karakteri ve güzelliği dışında bizi her daim kusursuz cildiyle de etkileyen isimlerden. Peki başarılı genç oyuncu; tüm bu yoğun iş temposunun yanında cildini nasıl koruyup her daim ışıldamasını sağlıyor? Aslında Lawrence hepimizin uygulaması gereken temel adımları, günlük rutini haline getirmiş durumda.

İşte Jennifer Lawrence’ın her daim ışıldayan cildinin 5 sırrı…

Her akşam retinol kullanıyor

“Bence cilt bakım ürünlerini değiştirmek çok önemli ama her akşam yüz kremimin altına retinol uygulamayı asla değiştirmiyorum” diyen Lawrence; her akşam retinol uygulamaması kuralını ise umursamadığını söylüyor.

Indeed Laboratories Retinol Reface

Eğer Lawrence gibi düzenli bir retinol kullanıcısı değilseniz, işe haftada bir kez uygulayarak başlayabilirsiniz. Tabii ki bir sonraki gün cildinizi güneşten korumayı unutmayın!

SPF uygulamayı asla atlamıyor

çinko içeren güneş kremleri jennıfer lawrence’ın favorisi

“Gün boyu SPF kullanıyorum” diyen Lawrence ekliyor “ayrıca içerisinde çinko bulunduğundan emin oluyorum!”

REN Clean Screen Mineral SPF 30 Mattifying Face Sunscreen Broad Spectrum

Düzenli peeling uygulamasının gücüne inanıyor

“Her akşam mutlaka peeling uyguluyorum. Kullandığım peeling ürünü sürekli değişiyor” diyen Lawrence’ın bu rutini sizin cildiniz için fazla sert geliyorsa; işe daha hafif temizleyicilerle devam edebilirsiniz.

jennıfer lawrence sadece kırmızı halı için makyaj tercih eden isimlerden

Gündüzleri gece kremi kullanıyor

“Cildim gerçekten çok kuru, bu yüzden de gündüzleri gece kremi sürüyorum.” diyen Lawrence böylece gün boyu cildinin nem dengesini korumuş oluyor.

Elemis Biotec Skin Energising Night Cream

Eğer gündüzleri makyaj yapıyorsanız, daha ince yapıda gece kremleri tercih edebilirsiniz.

Mikrodermabrazyon uygulamaları yaptırıyor

jennıfer lawrence Mikrodermabrazyon işlemi ile cildini izlerden arındırıyor

“Ayda bir kez Mikrodermabrazyon uygulaması yaptırıyorum” diyen Lawrence’ın bu uygulama ile cildini de tazeliyor.

Dermaflash Dermaflash Luxe

Bu yöntem; aslında derideki pürüzlü görünümü ve sert tabakayı azaltmaya yönelik olarak uygulanan acısız mekanik deri soyma işlemi.Bu uygulamayı evde yapabileceğiniz cihazlar da mevcut.