Jennifer Lopez ve Shakira’dan Kobe Bryant’a Saygı

3 Şubat akşamı gerçekleşecek Super Bowl’da (Amerika Futbol Ligi şampiyonası ) sahneye çıkacak iki isim Jennifer Lopez ve Shakira, şov öncesi düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Jennifer Lopez ve Shakira’nın merakla beklenen devre arası şovuna dair henüz pek bir ayrıntı açıklanmamış olsa da, ikisi de performanslarını geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden basketbol yıldızı Kobe Bryant’a adayacaklarını açıkladı.

Loving @jlo’s purse with my birth date on it!! 😜 pic.twitter.com/LXj9b8mhpD — Shakira (@shakira) January 30, 2020

Konuşmalarını, “Performansımız, bu ülkenin mirasının çeşitliliğini içeren bir hatırlatıcı olacak” şeklinde sürdüren iki yıldız, pazar günü gerçekleşecek şov için büyük heyecan duyduklarını belirttiler. Şov için ise tarzlarının çok farklı olmasına rağmen hem Jennifer Lopez gibi hem de Shakira gibi olacağının altını çizdiler.