Jennifer Lopez ve Shakira’nın Nefes Kesen Super Bowl Şovu

2 Şubat akşamı Super Bowl devre arasında unutulmaz bir şova imza atan Jennifer Lopez ve Shakira’nın etkisindeyiz. Hard Rock Stadyumu’nda sahne alan ve dinamik şarkı tarzlarıyla harika bir uyum yakalan bu ikili uzunca bir süre unutulmayacak belli ki. Shakira, şovu; “She Wolf,” “Empire,” “Wherever, Whenever,” ve “Hips Don’t Lie” ikonik şarkılarıyla açtı.

Shakira eres toda una inspiración. #Shakira thank you for inspiring us. You believe in the power of dreams. You once dreamed on becoming a singer. You worked hard and today you conquered the worlds biggest stage. Congratulations from one Barranquillera that admires and loves you. pic.twitter.com/Jr9vU8gO1E — Nina Garcia (@ninagarcia) February 3, 2020

Super Bowl aynı zamanda Shakira’nın 43. doğum gününe de denk geldi ve böylece destansı bir gösteriyle büyük bir kutlama yaptı diyebiliriz.

Performansın ikinci yarısını ise Jennifer Lopez devraldı ve bir direğe sarılmış şekilde izleyicilerin karşısına çıktı. 50 yaşındaki şarkıcı daha sonra kalabalığa, “Ain’t That Funny,” “Get Right,” “Waiting For Tonight,” ve “On the Floor” gibi sevilen şarkılarını seslendirmeye başladı. Lopez’in kızı Emme Anthony de sahnede annesine eşlik etti. Shakira’nın davul sololarından Emme’nin Super Bowl performansına kadar unutulmayacak bir geceydi.