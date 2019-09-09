Jessica Biel’in Yeni Dizisi Limetown’dan İlk Fragman

Jessica Biel’in başrolünde yer aldığı Limetown’ın ilk fragmanı yayınlandı. İz bırakmadan kaybolan insanlarla dolu bir şehrin ve hayatını bu gizemli olayı çözmeye adayan bir radyo muhabiri…

Aynı isimli popüler podcast’e dayanan Limetown’da Lia Haddock karakterini Jessica Biel canlandırıyor olacak. Gizemli ve sürükleyici olarak nitelendiren Limetown, her bölümde heeycanı yukarıda tutmayı vaad ediyor.

Limetown; dizi, film ve program platformu Facebook Watch’da gösteriliyor olacak. Yayın tarihi ise 16 Ekim 2019.