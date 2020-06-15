Joan Smalls Moda Endüstrisindeki Irkçılık Hakkında Konuştu

Dünyaca ünlü model Joan Smalls; moda endüstrisindeki ırkçılık hakkında konuştu. Konu hakkında bir Instagram videosu yayınlayan Joan Smalls; kendisini “joker siyah kız” olarak podyumda yürütenlere de konuşmasında yer verdi.

“Selam millet; artık içimde kalmasını istemediğim bir kaç şey var” şeklinde konuşmasına başlayan Smalls; videosuna ise “Biz Bir Trend Değiliz” adını verdi.

“Saçımın bir sorun olduğu ve kontrol etmem gerektiği kaç kez söylendi? Sektördeki meslektaşlarım kampanyaları tek başına götürürken ben kaç kez kampanyaları ve kapakları paylaşmak zorunda kaldım? diyen Smalls şöyle ekledi “Bu sadece benim yaşadığım bir savaş değildi aynı zamanda kimsenin görmediği bir savaştı.”

Smalls ayrıca “Tüm kültürel kimliğimi görmezden gelerek beni siyah bir joker olarak gösteren bir endüstrinin onayına ihtiyacım yok.” diye de ekledi.