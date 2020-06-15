Joan Smalls Moda Endüstrisindeki Irkçılık Hakkında Konuştu

DIMITRIOS KAMBOURIS

Dünyaca ünlü model Joan Smalls; moda endüstrisindeki ırkçılık hakkında konuştu. Konu hakkında bir Instagram videosu yayınlayan Joan Smalls; kendisini “joker siyah kız” olarak podyumda yürütenlere de konuşmasında yer verdi.

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The recent and long standing acts against the black community have been saddening, frustrating and unacceptable. I feel these same emotions when I think about how my industry, the fashion world, is responding. It is time for this industry to do more than post a black square and say they’ll “Do Better!” It’s time for us to see the change starting from the ground up. Give us a seat at the table, include us, give us a chance, because we are worthy, talented and unique. There have been so many times where I’ve had to face issues against my race within this industry because I was their token black girl. The campaigns and editorials I had to share while my counterparts got to achieve that on their own. Or that my hair was an issue or that I made a show or campaign too ethnic, the list goes on and on. This industry that I love has profited from us but has never considered us equal. This. Stops. Now. It’s time for the fashion industry to stand up and show their solidarity. Time for you all to give back to these communities and cultures which you draw so much inspiration from. I do want to thank those that did see me for me and gave me a chance. Those that helped me fight my way to where I am today. Thank you, thank you for doing what you knew to be right versus what others said should be done. You will help us be the leaders of change. In saying all of this, I also pledge to donate 50% of my salary for the remainder of 2020 to Black Lives Matter organizations. I know I can’t just talk about change, I have to be a force for it. I encourage and will continue to encourage brands within this industry to do the same and give back. Let’s all be the change we want and need to see. These battles are long from over but together we’re stronger and together we can accomplish what is needed. #WeAreNotATrend #blacklivesmatter

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Selam millet; artık içimde kalmasını istemediğim bir kaç şey var” şeklinde konuşmasına başlayan Smalls; videosuna ise “Biz Bir Trend Değiliz” adını verdi.

“Saçımın bir sorun olduğu ve kontrol etmem gerektiği kaç kez söylendi? Sektördeki meslektaşlarım kampanyaları tek başına götürürken ben kaç kez kampanyaları ve kapakları paylaşmak zorunda kaldım? diyen Smalls şöyle ekledi “Bu sadece benim yaşadığım bir savaş değildi aynı zamanda kimsenin görmediği bir savaştı.”

Smalls ayrıca “Tüm kültürel kimliğimi görmezden gelerek beni siyah bir joker olarak gösteren bir endüstrinin onayına ihtiyacım yok.” diye de ekledi.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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