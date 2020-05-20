Joaquin Phoenix ve Rooney Mara İlk Bebeklerini Bekliyor

Bu yıl Joker filminde canlandırdığı karakterle En İyi Erkek Oyuncu Oscarı’nın sahibi olan Joaquin Phoenix, bir kez daha baba oluyor.

Uzun süredir Los Angeles’ta sosyal izolasyon kurallarına uyan Rooney Mara ve Joaquin Phoenix çiftinin bebeklerini yaz sonuna doğru kucaklarına alması bekleniyor.

Aslında çiftten açıklama gelmeden önce; Twitter’daki hayranları Mara’nın hamile olduğunu tahmin etmişti.

Aslında Spike Jonze’nin Her filminin setinde tanışan çift; 2019 yılında Mary Magdalene filminin çekimlerinde yeniden biraraya geldikten kısa süre sonra nişanlanmıştı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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