Joaquin Phoenix ve Rooney Mara İlk Bebeklerini Bekliyor
Bu yıl Joker filminde canlandırdığı karakterle En İyi Erkek Oyuncu Oscarı’nın sahibi olan Joaquin Phoenix, bir kez daha baba oluyor.
Uzun süredir Los Angeles’ta sosyal izolasyon kurallarına uyan Rooney Mara ve Joaquin Phoenix çiftinin bebeklerini yaz sonuna doğru kucaklarına alması bekleniyor.
Aslında çiftten açıklama gelmeden önce; Twitter’daki hayranları Mara’nın hamile olduğunu tahmin etmişti.
Aslında Spike Jonze’nin Her filminin setinde tanışan çift; 2019 yılında Mary Magdalene filminin çekimlerinde yeniden biraraya geldikten kısa süre sonra nişanlanmıştı.