Johnny Depp, Amber Heard, Cara Delevingne ve Elon Musk Olayının Perde Arkası

Ünlü oyuncu Johnny Depp; olaylı bir şekilde ayrılığı eski eşi Amber Heard hakkında şok bir iddia ortaya attı.

Depp’in iddiasına göre; Amber Heard evliliği sırasında aynı zamanda Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü bir ilişki yaşıyordu. Üstelik bu birliktelik sıklıkla Johnny Depp’in Los Angeles’taki malikanesinde gerçekleşiyordu.

Amber Heard’ün kendisine şiddet uyguladığına dair kanıtlarını bir bir çürüten Johnny Depp aynı zamanda eski karısına karşı da 50 milyon dolarlık bir tazminat davası açmıştı.

amber heard ve cara delevıngne

Dosyada adı geçen bir diğer isim ise James Franco.

Depp; Musk ve aktör James Franco’nun Mayıs 2016’da Heard ile mesajlaşmalarını, e-postaları veya konuşmaları teslim etmeleri için başvuruda bulundu.

Heard’ün iddialarının yalan çıkmasından beri Depp’in avukatları; daha önce Heard’un en iyi arkadaşı Raquel ‘Rocky’ Pennington ile evli olan Josh Drew de dahil olmak üzere düzinelerce eski arkadaşın ve ortağının ifadelerini alıyorlar.

amber heard ve elon musk

Depp’in hukuk ekibinin Drew’u sorguladığı görüntüler ise şu anda internete sızmış durumda.

Josh Drew videolarda hem Amber Heard’ün evliyken Cara Delevingne ile ilişkisini sürdürdüğünü hem de Amber Heard, Elon Musk ve Carla Delevingne’in üçlü olarak pek çok gece geçirdiğini itiraf ediyor.

Davaya sunulan kanıtlar arasında ayrıca Heard ve Delevingne’in sık sık Elon Musk’ın asansöründe çekilen görüntüleri de var.

Elon Musk ise Page Six’e verdiği röportajda; “Cara ve ben sadece arkadaşız asla yakınlaşmadık. O da bunu onaylayacaktır. Aynı zamanda Amber ve ben, o boşandıktan bir ay sonra buluşmaya başladık. Amber evliyken onun yakın çevresinde bile değildim! ifadelerini kullandı.

Davada daha ne gibi gelişmelerin çıkacağını merakla bekliyoruz!