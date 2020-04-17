Johnny Depp Sonunda Instagram Hesabı Açtı

Ünlü yıldız Johnny Depp sonunda bir Instagram hesabı açtı! Karantina günleri sıkıtısını açtığı Instagram hesabıyla giderecek gibi görünen Johnny Depp; ilk postunu da paylaştı.

İlk kez sosyal medya paylaşımı yapan Depp; “Herkese merhaba… Sizin için bir şeyler kayda alıyorum. Bana bir dakika verin.” notunu da düştü.

Şimdiye dek Instagram hesabı açmayan ünlü yıldızın, aralarında takipçi sayısı 1 milyonu aşmış adına açılan pek çok fan hesabı vardı.

Hayranları Depp’in Instagram’da sıkça yaptığı resimler ve grubu Hollywood Vampires ile yaptığı müzik çalışmalarını paylaşacağını düşünüyor.