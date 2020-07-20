Justin Timberlake ve Jessica Biel İkinci Çocuklarını Kucaklarına Aldı!

Justin Timberlake ve Jessica Biel çifti; ikinci çocuklarını kucaklarına aldı!

Jessica Biel’in hamileliğini sır gibi sakladığı ve zaten son ayları karantinaya denk geldiği bunun daha da kolaylaştığı konuşulanlar arasında.

Çift, 5 yaşındaki oğulları Silas ile karantinayı Montana’daki evlerinde geçirmişti. Biel, doğumu da yine Montana’da gerçekleştirdi.

Çiftin yakın kaynaklarına göre Jessica Biel geçtiğimiz hafta başında doğum yaptı.

Mart ayından beri birlikte görüntülenmeyen Jessica Biel ve Justin Timberlake çifti hakkında uzun süredir ayrılacakları dedikoduları konuşuluyordu.

Çiftin birlikte çekilen en yeni karesi, Biel’ın Mart ayındaki doğum gününe ait. Biel’ın uzun süredir karnını belli etmeyecek karelerde yer alması; hamileliğini gizlemiş olmasına yoruluyor.