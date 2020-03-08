Kadınlar Günü’ne Özel: İçinizdeki Gücü Artıracak En İyi Filmler

8 Mart Uluslararası Dünya Kadınlar Günü’ne özel keyif alacaığınız ve içinizdeki gücü artıracak bir film listesi hazırladık.

Listemizdeki tüm filmlerin merkezinde sesini duyurmaktan ve hayallerinin peşinden gitmekten korkmayan; hayallerine kavuşmak için savaşlan ve kendisinden ödün vermeyen güçlü kadın karakterler yer alıyor.

Üstelik aynı zamanda listedeki her filmin sinema tarihi açısından önemli olduğunun da altını çizelim!

Bu etkileyici kadın filmlerini izlemenin tam zamanı.

Mulan

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Klişelerden kaçan bu çizgi film, koca bir alkışı oldukça hak ediyor. Disney’in 90’lar animasyonları arasında etnik tatlarıyla ayrı bir öneme sahip olan Mulan’ın Oscar adaylığının da olduğunu belirtelim. Üstelik filmin seslendirme kadrosunda Eddie Murphy dikkat çeken isimlerden bir tanesi.

Thelma & Louis

Thelma & Louis

Ridley Scott’ın 1991 tarihli bu filmi gerçek bir klasik.

Erkek arkadaşından bıkan Arkansaslı garson kız Louise (Susan Sarandon), ihmalkar ve cinsiyet ayrımcısı kocasıyla birlikte sıkıcı bir hayatı olan arkadaşı Thelma’yı (Geena Davis) ikna eder. Birlikte özgürlükle dolu bir haftasonu araba seyahatine çıkarlar.

İlk uğrak yerleri olan barda gevşeyip dansederler ve yöre erkekleriyle eğlenip hoş bir akşam geçirirler. Ancak bir adam Thelma’yı park yerine kadar izleyip tecavüze yeltenince Louise yetişip onu öldürmek zorunda kalır. Polisin kendilerine hiç bir zaman inanmayacağı paranoyasına kapılan kadınlar kaçmaya karar verirler ve bir anda kanun kaçağı durumuna düşerler. Son olaylardan kötü etkilenen Thelma kafayı toparlamak için genç bir kovboy olan J.D (Brad Pitt) ile bir gecelik ilişki yaşar ve işler daha da sarpa sarar.

Bend It Like Beckham

Bend It Like Beckham

Keira Knightley’in genç bir yıldız olma yolundaki ilk filmi; merkezine Hindistan’da yaşayan genç bir kız olan Jesse’nin futbol tutkusunu koyuyor. Ailesinin tüm itirazlarına rağmen profesyonel anlamda futbol oynamayı isteyen Jesse, bir gün bu hayalini gerçekleştirme fırsatını yakalar. Daha profesyonel bir futbol takımına kabul edilen genç kız, ünlü futbolcu David Beckham gibi olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Ancak bu hayaller ailesi tarafından futbol oynarken yakalanmasıyla suya düşmek üzeredir.

Hidden Figures

Hidden Figures

Gizli Sayılar filmi dramatik-biyografik yapımların bir örneği. Filmin başrollerini Taraji P. Henson, Octavia Spencer ve Janelle Monáe üstlenirken filmin kadrosunda ise Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge ve Glen Powell gibi başarılı isimler yer alıyor.

Film, NASA operasyonlarında çok büyük ve önemli görevlerde yer alan 3 kadını anlatıyor.

The Color Purple

The Color Purple

Pek çoğunuzun “Mor Yıllar” olarak bildiği; Alice Walker’ın Pulitzer ödüllü romanından Steven Spielberg tarafından uyarlanan The Color Purple, 11 dalda Oscar adayı olmuş, güçlü bir film.

1900’lerin başında, güneyli bir siyahi kız olan Celie, önce babası tarafından hamile bırakılır, ardından yıllar boyunca efendisi olarak göreceği adama evlenmek üzere adeta satılır. Kocasından gördüğü şiddete rağmen tek tesellisi kız kardeşi Nettie’ye yazdığı mektuplardır. Oysa babası Nettie’nin cevaplarının ona ulaşmasına engel olmaktadır. Celie sonunda kuru gürültüye papuç bırakmayacak güçlü bir kadın olan Sofia ile tanışacak ve ondan çok şey öğrenecektir.

Mad Max: Fury Road

Mad Max: Fury Road

İkonik seri Mad Max’in bu günümüz devam filminde; Charlize Theron’un bir grup kadını kurtarmak için hayatını tehlikeye attığı bu filmi izlemenin tam da zamanı!