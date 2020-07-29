Kadınlar Siyah-Beyaz Fotoğraflarla Güçlerini Gösteriyor

Özellikle gündemden düşmeyen talihsiz kadına şiddet ve kadın cinayetleri haberlerinin ardından Instagram, belki de bugüne kadarki en anlamlı akıma şahitlik ediyor. Kadınlar istedikleri bir selfie ya da fotoğrafı siyah-beyaz renklerde filtreleyerek birbirlerine meydan okurken “buradayım” diyor.

Özellikle kadınların birbirlerine hayatın her alanında destek olması gerektiğini hatırlatan, kadına şiddete dikkat çekerek kadının gücüne vurgu yapan akım, sadece ülkemizde değil; tüm dünyada sesini duyurdu. Bugünlerde Hollywood yıldızları da paylaşımlarıyla bu akıma ve tüm kadınlara destek oluyorlar.

Oyuncu Jessica Biel “Türkiye’deki kadınların yanındayız ve onları duyuyoruz. ABD’deki kadınlar için de bu, birbirimizi korumak için sesimizi kullanmamız ve kadınları etkileyen meselelere oy vermemiz gerektiği konusunda bir hatırlatma.” notuyla paylaştığı fotoğrafında kasım ayında yapılacak seçime dikkat çekti.

Demi Moore Türkiye’deki kadınların dayanışmasına değinerek fotoğraf paylaştı.

Shameless’ın yıldızı Emmy Rossum ise, akımın çıkış noktasına dair açıklayıcı bir metin yazdığı görselleri paylaştı.

İşte ünlülerin siyah-beyaz kareleri:

Reese Witherspoon- Lily Collins

Sara Sampaio- Millie Bobby Brown