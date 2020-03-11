Kadınların Seks Hakkında Endişe Ettikleri En Yaygın Sorunlar

Söz konusu ilişkiler olduğunda hepimiz çok daha karmaşık varlıklara dönüşüyoruz. Özellikle de ikili ilişkilere baktığımızda zihinlerimizi kurcalayan çok fazla detay var. İlk buluşmalar, ikinci buluşmalar, seks için doğru zaman, buluşma kombinleri, buluşmada nereye gidileceği hatta hangi yemeği sipariş edeceğiniz! Tüm bunlar içinden çıkışması zor bir süreç, haklısınız.

Ancak ikili ilişkilere baktığımızda kadınların en zorlayıcı ve en yaygın endişeleri seks cephesinden geliyor. Çoğu kadının hayatı boyunca en az bir ilişkisinde yaşadığı sonucuna varılan bazı tedirginlikleri araştırdık. Siz de bunlardan en az birini deneyimlediyseniz hiç korkmayın. İnanın tek değilsiniz ve bu küçük tedirginliğiniz büyük sorunlar doğurmayacak.

“Çıplak olmak istemiyorum.”

Özellikle yaşadığımız “mükemmel vücut(!)” çağında dönemimizin en yaygın sorunu bu. Bir şekilde dayatılan güzellik, seksi beden, muhteşem göğüs, harika kalçalar gibi kalıpların içten içe bizde yarattığı ön yargı ve acımasız öz eleştirileri durumunu görmezden gelemeyiz.

Bu nedenle de kadınların çoğu seks esnasında vücudunu göstermekten çekiniyor. Buna karanlıkta seks gibi çözümler üretmeye başlıyorlar. İnanın buna hiç gerek yok. Elbette herkesin partnerinde beğendiği bir vücut tipi vardır. Siz de partnerinizde çok daha fazla kas ya da daha az göğüs tüyü istiyor olabilirsiniz. Herkesin bir standardı var. Ancak bu seks esnasında aklınıza dahi gelmez. Çünkü anın büyüsünü yaşarsınız. Erkekler bunu yapmada sizden çok daha iyiler. Siz kendinize eleştiri okları yöneltirken erkekler onda yarattığınız libidoya odaklanıyorlar.

EN YAYGIN SEKS SORUNLARI

Araştırmalar gösteriyor ki beden bilincine sahip kadınlar sekste daha az ürkek oluyorlar. Böylece seksi başlatmada ve yeni pozisyonlar denemede de oldukça aktif durumdalar. Vücudundan memnun bir kadın seksten çok daha fazla keyif alıyor çünkü aklında “şuan nasıl görünüyorum” gibi bir soru olmuyor. Anın tadını çıkararak zevke odaklanabiliyor.

Bu durumu aşmak için kendinizle baş başa kaldığınız özel anlarda vücudunuza alışmaya çalışın. Bambaşka bir gözden bakın. Aynanın karşısına geçin ve kendinize dokunun. En sevdiğiniz açılarınızı belirleyin. Kendinize partnerinizin gözünden bakın. İnanın olduğunuz şekilde harika görünüyorsunuz!

“İsteklerimi nasıl paylaşacağım konusunda gerginim.”

Partneriniz seks esnasında fazla mı aceleci? Garip sesler mi çıkarıyor? Yoksa hep yaptığı o surat ifadesi sizin andan uzaklaşmanıza mı neden oluyor? Tüm bunları dile getirmekte zorlanan tek kadın siz değilsiniz?

Kadınlar olarak erkeklere nispeten daha duygusal ve hassasız. Bu da empati yeteneğimizi güçlü kılıyor ve bizi rahatsız eden bir şeyi ya da sekste tam olarak neleri istediğimizi belirtmede bizi geri plana atıyor. Karşı tarafı incitmekten korkuyoruz.

SEKSTE ÖZGÜVENSİZLİK

Oysa partnerinizi, keyif almadığınız ya da %100 kendinizi dahil olmuş hissetmediğiniz bir seksten daha çok incitecek bir şey yok. Bu nedenle tüm arzularınızı yüz yüze konuşmalısınız. “Bunu daha az yapabilirsin” gibi yönlendirmelerden partneriniz de hoşlanacaktır. Seks işteş bir eylemdir, unutmayın. İkiniz de mutlu olduğunuz sürece sonsuz doyuma ulaşabilirsiniz.

Direkt olarak söylemekten hoşlanmıyorsanız seks esnasında partnerinizi yönlendirebilirsiniz. Örneğin, kalçalarınızın hafifçe yukarı kaldırılmasından hoşlanıyorsanız partnerinizin bir elini oraya doğru yönlendirin ve ne yapması gerektiğini gösterin. Yaptığının sonucunu anlaması için küçük zevk çığlıkları atabilir, ona doğru yolda olduğunu, bunu sevdiğinizi bu şekilde gösterebilirsiniz.

“Orgazm olamıyorum.”

Orgazm erkekler için çok daha kolaydır. Her cinsel ilişkilerinde orgazm olabilirler. Ancak kadınlar için bu çok daha karmaşık bir durum. Orgazmın yanıtı kadınlar söz konusu olduğunda o kadar da basit değil. Ruh haliniz, o an içinde bulunduğunuz atmosfer, partnerinizin iki gün önce kurduğu bir cümle, partnerinizin ritmi gibi pek çok farklı konu sizi orgazmdan uzaklaştırıyor olabilir.

Hemen her kadının yaşadığı bir durum bu. Ancak her seks orgazm ile sonlanmayacak, öncelikle bu gerçekle yüzleşmelisiniz. Özellikle partner değişikliği yaptığınızda, yeni bir ilişkide kendinizi “orgazm olmak zorunda” hissediyor olabilirsiniz. Tüm bunları çözülemeyecek bir sorun gibi görmeyin.

NEDEN ORGAZM OLAMIYORUM?

Orgazm için yapmanız gereken öncelikle kendinizde neleri sevdiğinizi keşfetmek olmalı. Mastürbasyon sayesinde buna yanıt bulabilirsiniz. Kendinize arzularınızı yükseltecek bir ortam yaratın. Nelerden hoşlandığınızı kendi kendinize keşfetmek için harika bir yolculuğa hazır olun. Parmaklarınızı yönlendirin. Farklı hızlar, farklı dokunuşlar ve değişik basınç teknikleri deneyin. Sizi neyin en doruğa yaklaştırdığını mutlaka keşfedeceksiniz. Seks esnasında da partneriniz içinizdeyken orgazm olma şansınızı artırmak için ondan klitorisinizi parmaklarıyla aynı anda uyarmasını isteyin. İnanın aldığınız keyif onun da başını döndürecek!