Kağıt Maskelerin Etkili Kullanımı İçin İpuçları

Kağıt maskeleri uygulamak cilde sağladığı nem açısında hem çok yararlı hem de çok eğlenceli. Ancak kağıt maske uygularken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

İşte etkili kağıt maske kullanımı için bilmeniz gerekenler:

Cildinizin ihtiyacına göre kağıt maske seçimi yapın.

Piyasada pek çok kağıt maske mevcut ve her biri estetik olarak ilgi çeken ambalajlara sahip. Buna aldanıp da cilt tipinize ve cildinizin ihtiyaçlarına uygun olmayan ürünleri edinmemenizde yarar var. Örneğin, kuru bir cildiniz varsa ve yoğun bir neme ihtiyaç duyuyorsanız bunu sağlayacak bir ürün seçmelisiniz.

Cildinizi hazırlayın.

Kağıt maske kullanmadan önce yüzünüzü doğru cilt ürünleriyle temizlemeniz gerekiyor. Böylece kağıt maskenin cildinize nüfuz etmesini engelleyecek kir ve toz tabakası temizlenmiş olacak.

Yüzünüzde gerektiğinden uzun süre bekletmeyin.

Maskeyi ne kadar uzun süre bekletirseniz o kadar etki alacağınız tamamen bir yanılgıdan ibaret. Ürününüzün önerilen süresine sadık kalın.

Kağıt maske uygulamasından sonra yüzünüzü yıkamayın.

Maskeyi çıkardıktan sonra yüzünüzü yıkamayın; bırakın ürün etkili bir şekilde cildinizde yoğunlaşsın. Yüzünüzde kalan ıslak histen rahatsızlık duyuyorsanız temiz bir havlu ile hafifçe silebilirsiniz.