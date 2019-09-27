Kahve İçilen En Keyifli 5 An

Günümüzü geçirmemize yardımcı olan kahveye sonsuz güveni olanlardan mısınız? 2019 yılında yapılan anketlere göre güne kahveyle başlayanların sayısı günden güne artıyor. Daha fazla kahve çekirdeği öğütülüyor, evlerde daha çok kahve yapılıyor hatta en iyisini yapmak için kahve makinelerine ayrılan bütçe oldukça genişliyor.

Bilimsel araştırmaların da ışığında kahve; ortalama daha uzun bir yaşam sağlar, tip 2 diyabetten korur ve Parkinson hastalığı riskinin azalmasını sağlar. Kahve içmenin vurgulanacak daha pek çok faydasının olduğunu da hatırlatalım. Şunu da belirtelim ki; içilen kahvenin faydaları zaman dilimine göre farklılık göstermekte.

Peki, hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan kahveyi günün en çok hangi zaman diliminde tüketiyoruz?

Kahveye ihtiyaç duyduğumuz ve bulunduğu zamanı keyiflendiren o anlara geçmeden önce uzmanların önerdiği saat dilimleri ise şöyle;

Günün İlk Kahvesini Saat Kaçta İçmeli?

Kişiden kişiye değişmesiyle birlikte, stres hormonu olan kortizol sabahları artarak hareket etmeye başlar ve uzmanlar uyanır uyanmaz kahve içmeyi ideal bir zaman olarak nitelendirmemekte. Mesela sabah 6: 30’da uyananlar, ilk kortizol penceresinin kapanmasından sonra kahve tüketebilir. Bu da kabaca 9: 30-11: 30 arasına denk gelmekte. Sabahın ortasındaki veya öğleden sonraki kahve muhtemelen en iyi zaman dilimi. Çünkü bu anlar; kortizol seviyesinin en düşük olduğu ve gerçekten uyarıcı etkisinin ortaya çıktığı zamanlar.

Kahve İçilen En Keyifli Beş An

Gelelim kahve içme konusunda kuralları kendimizin yazdığı o anlara. İşte içtiğimiz an keyiflendiğimiz ya da keyifli olduğumuz için kahve içtiğimiz o zaman dilimleri.

#1 Sabah Kahvesi

Sabah kahvesi; günün doğuşuna sevinme sebeplerinden biri belki de. Özellikle de evdeki kahve makinenizle yaşadığınız bir sabah ritüeli sonucu o ilk yudumu alıyorsanız… Çekirdeği öğüttünüz, makineye yerleştirdiniz ve o mis gibi taze kahve kokusuyla buluştunuz. Gününü güzelleştirmek için kahvesini evde içip dışarı çıkmayı tercih edenler veya termosa koyup keyif yapacağı anı bekleyenler. Hepimiz aynı gemideyiz!

#2 Yalnızlık Kahvesi

Elbette ki bu başlık da keyif anlarından. Günün karmaşasından uzak, evde ya da dışarıda sakin bir köşede biraz enerji toplamak için tercih edilen o an ve yalnız içilen kahve. Eğer kahvenizi evde kendiniz yapmayı tercih ediyorsanız, belki yeni tatlar denemek için de en doğru zamandır. Mesela daha önce denemediyseniz ufak bir tarçın eklemesi yapmaya ne dersiniz? Arka fonda da keşfetten karşınıza çıkacak bir şarkı olsun mu?

#3 Yorgunluk Kahvesi

Bu duyguyu bilirsiniz. Zihnen ya da bedenen yorgun hissettiğiniz o an size neyin iyi geleceğini kesinlikle çok iyi biliyorsunuz, değil mi? Önden kokusunun geldiği peşinden de koca bir kupada size eşlik etmeye hazırlanan kahveye merhaba diyebilirsiniz. Bir de izlemek için listenize eklediğiniz o filmlerden birini açınca işler tam yolunda gidiyordur işte.

#4 Arkadaşlarla İçilen Kahve

Bu an zaten başlı başına keyif vermeye yetiyor ama bir de kahve buluşmasına dönüştüyse gün, damakta unutulmaz tatlar kalacak belli ki. Bir masa etrafına toplanıp, konuşulacak konuları masaya yatırmak ve tabii aynı zamanda masanın ruhunu da oluşturacak kahvelere yer açmak. İkinci bardak kahveye ilk kim geçecek bakalım.

#5 … Ya da Sadece Kahve İçmeyi Düşünmek

Çünkü bazen kahve içme hayali bile kurmak o anı güzelleştirmeye yetiyor. Kafanızda ona ayıracağınız bir zaman dilimi belirleyip, sonrasında da geri sayımı başlatmak. O arada ne içeceğinizi planlamak ve keyif duygusunu beşle çarpmak. Galiba biz en çok bu gruba aitiz.

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