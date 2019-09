Kahverengi Ruj Önerileri 2019

Sonbahara yaklaştığımız şu günlerde 90’ lı yıllara dönmek veya bohem bir tarz yaratmak isterseniz kahverengi ruj tam da size göre! İşte 2019 yılının en iyi kahverengi rujları…

Kahverengi Ruj Sürerken Denemeniz Gereken İpuçları

1- Dudaklarınızı daha dolgun göstermek ister iseniz kahverengi bir kalem yardımıyla rujunuzu çerçeveleyebilirsiniz!

2- Dudağınıza bir taban oluşturmak, hem kalıcılığını artıracaktır hem de dudağınızı olduğundan daha parlak gösterecektir. En sevdiğiniz kapatıcınızı kahverengi ruj öncesi taban olarak kullanabilirsiniz.

3- Kahverengi ruj her tende her dudakta farklı sonuçlar gösterebilir. Emin olmadan önce teninize uygun olanı deneme yoluyla bulabilirsiniz.

4- Ten makyajınızı sıcak tonlarda yapar iseniz kahverengi rujunuz olduğundan daha çok patlayacak ve sıcak teninizle uyum içerisinde olacaktır!

Kahverengi ruj kullanımı konusunda Gigi İlham kaynağınız olabilir

Cilt Tonunuza Göre Kahverengi Ruj Çeşitleri

Orta / Zeytin Tonlu Ciltler

Daha sıcak tene sahip olanlar, kahverengi ruj söz konusu olunca birçok seçeneğe sahiptir. Cildiniz daha sıcak ise, kırmızı veya yeşil tonlu kahverengi rujlardan uzak durmalısınız, bunun yerine daha serin, taupe benzeri bir ton kullanmanızı öneririz. Bununla birlikte, zeytin tonlu bir teniniz varsa, koyu kırmızı rujları da deneyebilirsiniz.

Açık Tonlu Ciltler

Kahverengi ruj daha açık ten tonlarında harika görünse de, ten renginize çok yakın bir renk tonu seçerseniz, soluk gözükme ihtimaliniz yüksek olacaktır. Ten renginizle iyi bir uyum sağlayacak, kırmızı veya turuncu alt tonlara sahip kahverengi bir ruj seçmenizi tavsiye ediyoruz.

Koyu Tonlu Ciltler

Koyu ten rengi tonları çok çeşitli kahverengi tonlarda çarpıcı görünür, bu nedenle sizin için zorluk, hangi görünüme sahip olmak istediğinize karar vermektir. İstediğiniz görüntüye ulaşmak için kahverengi dudak kalemi de kullanabilirsiniz.

Kahverengi rujla mükemmel eşleşmeyi sağlayacak saç modelleri önerilerimize de göz atmayı unutmayın.

Kahverengi Ruj Önerileri 2019

Kendi ten renginiz için en ideal olanı seçtikten sonra mükemmel bir görünüme kavuşmamanız mümkün değil. İşte doğru önerileri yapmanızı sağlayacak kahverengi ruj önerileri.

BECCA Ultimate Lipstick Love in Taupe

NARS Audacious Lipstick in Deborah

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Birkin Brown

Tom Ford Lip Color in Magnetic Attraction

MAC Strip Down Lipstick in Move Your Body

#1 Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Birkin Brown

#2 BECCA Ultimate Lipstick Love in Taupe

#3 NARS Audacious Lipstick in Deborah

#4 MAC Strip Down Lipstick in Move Your Body

#5 Tom Ford Lip Color in Magnetic Attraction

Urban Decay Vice Lipstick in Ember

NYX Lip Lingerie Liquid Lipstick in After Hours

Tarte Tarteist Quick Dry Matte Lip Paint in Fortune

Smashbox Always On Matte Liquid Lipstick in Stay Tan

Laura Mercier Velour Extreme Matte Lipstick in Rock

Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick in Malt

#6 Urban Decay Vice Lipstick in Ember

#7 Laura Mercier Velour Extreme Matte Lipstick in Rock

#8 Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick in Malt

#9 Tarte Tarteist Quick Dry Matte Lip Paint in Fortune

#10 NYX Lip Lingerie Liquid Lipstick in After Hours

#11 Smashbox Always On Matte Liquid Lipstick in Stay Tan