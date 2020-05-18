Kaia Gerber Karantinada Kolunu Kırdı

Ünlü model Kaia Gerber, karantinada kolunu kırdığını açıkladı.

“Küçük bir kaza geçirdim ama iyiyim!” notuyla durumunu paylaşan Gerber, kolunun röntgenini de koymayı ihmal etmedi.

Bir süredir annesi Cindy Crawford ve ailesiyle birlikte evde karantinad aolan Gerber, kolunu nasıl kırdığına dair ise bir açıklamada bulunmadı.

Hayranları ise Gerber’in kolundaki alçıya rağmen harika görünmesine övgüler yağdırdı.

Kaia Gerber’in geçtiğimiz günlerde Rİverdale dizisinin yıldızı Cole Sprouse ile yakınlaştığı iddia edilmişti ancak taraflar bu iddiaları yalanlamıştı.