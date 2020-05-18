Kaia Gerber Karantinada Kolunu Kırdı

Ünlü model Kaia Gerber, karantinada kolunu kırdığını açıkladı.

“Küçük bir kaza geçirdim ama iyiyim!” notuyla durumunu paylaşan Gerber, kolunun röntgenini de koymayı ihmal etmedi.

Bir süredir annesi Cindy Crawford ve ailesiyle birlikte evde karantinad aolan Gerber, kolunu nasıl kırdığına dair ise bir açıklamada bulunmadı.

View this post on Instagram

had a little accident but i’m okay!

A post shared by Kaia (@kaiagerber) on

Hayranları ise Gerber’in kolundaki alçıya rağmen harika görünmesine övgüler yağdırdı.

Kaia Gerber’in geçtiğimiz günlerde Rİverdale dizisinin yıldızı Cole Sprouse ile yakınlaştığı iddia edilmişti ancak taraflar bu iddiaları yalanlamıştı.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için