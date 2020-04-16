Kaliteli Uyku Bağışıklığı Güçlendiriyor

Güçlü ve iyi çalışır durumda bir bağışıklık sistemi için iyi ve yeterli bir uyku oldukça önem taşıyor. Bu nedenle bulaşıcı hastalıkların gündemde olduğu bu dönemde kaliteli bir uykuya dikkat edilmesi gerekiyor. İDAŞ Türkiye Satış Pazarlama Direktörü Bozkurt Şişman, sağlıklı uyku için doğru yatak seçimi yapmak isteyenlere yatakta bulunması gereken özelliklerin ipuçlarını verdi.

Güçlü bağışıklık için kaliteli uyku

Hastalıklardan korunmanın en önemli şartlarından biri de bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Kaliteli bir uyku, bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyişi için oldukça önemlidir. Uykumuzu düzenli ve kaliteli olarak almamız, hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor, bizi uyanıkken daha aktif ve dinç yapıyor. Konfor malzemeleri, çelik teller, doğal lateks ve dolgu malzemeleri ile insan vücuduna uyumlu hale getirilen yataklar tercih edilmeli.

Günlük hayatta sağladığımız hijyeni yatağımıza da yansıtmalıyız

Temiz görünen bir yatakta dahi fazlasıyla toz, kir ve ölü hücre birikimi oluşabiliyor. Nefes alabilen yüzeye ve bakteri barındırmayan yapıya sahip, yıkanabilir ped veya kılıf içeren yataklar hijyen açısından avantaj sunuyor. Aynı özelliklere sahip yastık ve yorgan seçimi, bakterilerden uzak, sağlıklı bir uyku sağlıyor. Bununla birlikte, hijyen ve sağlık düşünüldüğünde yatağınızın en geç 5 senede bir değiştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Isı ve nem dengesi kaliteli uykuyu getiriyor

Katmanları arasında hava kanalları bulunan yataklar tercih edilerek hava sirkülasyonu ile ısı ve nem dengesi sağlanabilir. Yaylı yataklarda dolgu malzemelerine ve yazlık-kışlık kullanım yönlerinin olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Yatak seçimi yaparken ev tekstili ürünlerinde de ısı ve nem transferi yapabilen doğal ve organik kumaşlara yönelmek önem taşıyor.

Omurganın korunması ve anatomik uygunluk önem taşıyor

Çok sert veya çok yumuşak yataklar yerine orta sertlikte yatak seçmekte fayda var. Doğal vücut eğriliklerinin korunmasını sağlayan, yaylanma efektiyle beraber vücut ağırlık bölgelerine bütünleyici destek veren, vücut ağırlığını dengeli bir şekilde tüm yüzeyde dağıtarak omurganın düz durmasını sağlayan ve kasların gerilmesini engelleyen yataklar için omurga sağlığı açısından doğru yatak diyebiliriz.

50 yılı aşkın tecrübesiyle yaylı yatak sektörünün aranan markası konumunda bulunan İDAŞ, kullandığı kaliteli materyallerle ürettiği yataklarıyla müşterileri için huzurlu ve konforlu bir uykunun kapısını aralıyor. Sizde uykunuz için güzel bir adım atın ve idas.com.tr adresinden ihtiyacınıza uygun ürünlere göz atın.