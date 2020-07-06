Kanye West, ABD Başkanlığına Aday Olacağını Açıkladı
Kanye West yaklaşan 2020 seçimlerinde ABD başkanlığına aday olacağını açıkladı.
Rapçi, prodüktör ve moda tasarımcısı kimliğiyle dikkat çeken 43 yaşındaki Kanye West attığı tweet ile haberi duyurdu: “Amerika’nın vaatlerini Tanrı’ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek gerçekleştirmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına adayım.”
Kim Kardashian, tweet’e bir Amerikan bayrağı emojisi ile destek olurken, Elon Musk “Tüm desteğim seninle” cümlesiyle West’in arkasında olduğunu belirtti.
Kanye West, daha önce 2015 yılında katıldığı bir törende 2020 başkanlığına adaylığını koymak istediğini dile getirmişti.